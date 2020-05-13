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Bilim / Teknoloji

70 milyon yaşında 10 metrelik dinozor fosili bulundu

13 Mayıs 2020 15:30

Patagonya'da Arjantinli paleontologların çalışmasıyla, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir megaraptorun fosili bulundu.

La Matanza Ulusal Üniversitesi'ne bağlı CTyS ajansının yaptığı açıklamada, "Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 70 milyon yıl önce Santa Cruz'un güneydoğusunda yaşayan büyük bir etobur dinozor buldu. Omurlar, kaburgalar ve omuz kemeri ile göğüs kemiğin bir kısmı bulundu" ifadelerine yer verildi.

Paleontolog Mauro Aranciaga, "Etobur dinozorlar olan yeni megaraptorun çok büyük bir örneğini bulduk. Etkileyici av araçları vardı" dedi.

Megaraptorlar T-Rex'lerden farklı olarak daha ince yapılı ve yarışa daha hazırlıklıydı. Megaraptorlar, dengeyi korumayı sağlayan uzun kuyruklara sahiplerdi ve daha uzun adımlar atma fırsatı veren uzun ve kaslı bacakları vardı.

Bilim insanlarına göre megaraptorlar, daha uzun kafatasına ve boyna sahipti.

 

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