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Kültür-Sanat

70. Cannes Film Festivali afişinde Claudia Cardinale yer alıyor

Festival 17-28 Mayıs arasında düzenlenecek

29 Mart 2017 16:29

Bu yıl 70.si düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin resmi posteri yayınlandı, afişte İtalyan oyuncu Claudia Cardinale yer alıyor. 70. yılını kutlayan festivalin sunuculuğunu Monica Bellucci üstlenecek.  

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın festivalin jüri başkanlığını yapacağı festivalde Kısa Film ve Cinéfondation Jüri Başkanlığını yapacak isim de Cristian Mungiu olarak açıklandı. Cinéfondation ile dünyadaki film yaratım sürecinin desteklenmesi ve yeni senaryo yazarlarının Cannes'a gelen sinema sektörünün önemli isimlerinin biraraya gelmesi amaçlanıyor.

Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilecek ve 17-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festival yaklaşırken sinema dünyasında da heyecan artıyor. 

 

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