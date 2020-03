70. Berlinale 20 Şubat-1 Mart 2020’de gerçekleşecek

Levent Arslan

2020 Berlinale, Berlin Uluslararası Film Festivali'nin 70. yıl dönümü... Bu yılki festival, aynı zamanda yönetmen ikilisi Mariette Rissenbeek (Genel Yönetmen) ve Carlo Chatrian (Sanat Yönetmeni) liderliğindeki ilk festival olacak.

Yeni karşılaşmalar ve farklı bakış açıları arayacak olduklarını dile getiren yeni yönetim ikilisi muhteşem bir yıl dönümü ile işe başlamak istiyor. 70. Berlinale’nin kültürel mekanlar ve kurumlarla artan bir alışverişin başlangıcı olmasını diliyorlar. Bu nedenle, 20 Şubat akşamı Berlinale Palast'taki açılışın ardından bir dizi etkinlik gerçekleşiyor.

Bu etkinlikler Berlinale’ye özel bir odakla, sinema ve uygulayıcılarının geçmişine, bugününe ve geleceğine bir göz atılmasına olanak sağlayacak.

Alexander Kluge ve Misafirleriyle "Sinema Tiyatrosu" Sergi Açılışı

Açılış, 11 Şubat 2020 Salı günü saat 18:00'de Volksbühne'de gerçekleşecek.

Volksbühne tiyatrosu ve Berlinale, Alexander Kluge'nin “Sinema Tiyatrosu” sergisini sunmak için bir araya geliyor. 11 Şubat - 1 Mart 2020 arasında Jonathan Meese gibi sanatçıların filmleri ve enstalasyonları ve önde gelen Berlinale figürleriyle söyleşiler Volksbühne fuayelerinde gösterilecek. Açılış gecesi, Alexander Kluge ve konukları gösteriler ve filmler içeren özel bir program sunuyorlar. Sergi küratörlüğünü Atelier Impopulaire üstlendi.

14. Akademi Tartışması: Film Festivalleri ne için?

Tartışma, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 20:00'de Akademie der Künste'de (Academy of Arts) yapılacak.

Çok büyük, çok küçük, çok politik, çok yüzeysel… Çağdaş film festivallerine ilişkin çeşitli görüşler ve tartışmalar.

Akademi Tartışmalar dizisinin bir parçası olarak film yapımcısı ve Sanat Akademisi Başkanı Jeanine Meerapfel, uluslararası film festivallerinin sanat yönetmenleriyle yeni fikirleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışacak. Konukları Carlo Chatrian, Karel Och (Karlovy Vary) ve Eva Sangiorgi (Viennale). Konuklar Andreas Kilb tarafından ağırlanacak.

Goethe Enstitüsü ile işbirliği içinde organize edilen söyleşi, İngilizce ve Almanca dillerine simültane çevrilecek.

Danny Elfman Philharmonie Berlin'de

Etkinlik, 16 Şubat 2020, Pazar günü 19:00'da Filarmoni Oda Müzik Salonu'nda gerçekleşecek.

Danny Elfman Piyano Dörtlüsü ilk kez Almanyada sahne alacak.

Besteci Danny Elfman kariyerini film dünyasına adamıştır. Yönetmen Tim Burton'ın fantastik ve kara mizah dolu filmleri (Edward Scissorhands, Nightmare Before Christmas, Mars Attacks!, Batman, Batman Geri Dönüyor ve Ölü Gelin) için işitsel sanat eserleri üretmiştir. TV dizisi The Simpsons’ın ünlü ana tema melodisini bestelemiştir. 1990’da Dick Tracy çizgi romanının film uyarlaması için Madonna ve Warren Beatty ile çalışmıştır. 2004'ten itibaren kült dizisi Desperate Housewives'ın müziklerini şekillendirmiştir.

Duvara Karşı (Gegen die Wand) Film Gösterimi ve Yönetmen Fatih Akın ile söyleşi

Söyleşi, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü, 19:30'da Deutsche Filmakademie'de gerçekleşecek.

Berlinale ve Alman Film Ödülü 70 yaşına giriyor ve yıldönümleri sinemada özel bir akşamla kutlanıyor: 2004'te Altın Ayı ve beş Alman Film Ödülü kazanan yönetmen Fatih Akın ile Duvara Karşı gösterimi gerçekleştiriliyor.

Akın'ın 54. Berlinale'deki zaferi ödül töreninde birçok gözlemci tarafından bir sansasyon olarak algılandı. 1986'da Reinhard Hauff’ın Stammheim filminden beri hiçbir Alman filmi büyük ödülü kazanamamıştı.

Bu ödül, Alman sinemasının yeniden çiçeklendiği spekülasyonlarına yol açtı. Hem de bu film 'Alman kimliği'ni sorgulayan bir filmdi. Akın’ın kendini tahrip eden deli aşk hikayesi (amour fou), o günden bu yana geçen 16 yıl içinde gücünü, önemini ve değerini kaybetmedi.

Filmin gösteriminin ardından Carlo Chatrian ve Fatih Akın sahnede sohbet edecekler.

Etkinlik Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, NDR, Nordmedia ve Arte tarafından destekleniyor.

Numbers filminin Dünya Prömiyeri ve ardından yönetmeni Oleg Sentsov ile söyleşi

Söyleşi, 18 Şubat 2020 Salı günü, 19:30'da Maxim Gorki Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Berlinale ve Gorki, Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov’un Numbers filminin dünya prömiyerini birlikte kutluyor.

Askold Kurov’un belgesel filmi ‘Dava: Rusya Devleti Oleg Sentsov’a karşı’ (The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov)‘ 2017 Berlinale Special’da gösterilmişti. O günden bu yana Oleg Sentsov Berlinale ziyaretçileri için takip edilen bir isim oldu.

Film yönetmeni ve aktivist Oleg Sentsov’ 2014 yılında Rusya'da terör şüphesi nedeniyle tutuklandı ve bir gösteri duruşmasının ardından 20 yıl hapse mahkum edildi. 2019'da tekrar serbest bırakıldı.

Sentsov’un kendi yazdığı tiyatro oyununa dayanarak, hala hapishanedeyken yaptığı Numbers acı bir öfkeli distopya hikayesi: On sayı, katı kurallara uyar ve liderleri “Sıfır” tarafından manüple edilirler. Yedi sayesinde baskıcı rejimi devirmeyi başarırlar. Fakat devrim onları gerçekten özgür kılacak mı?

Gösterimden sonra Oleg Sentsov film ve üretim koşulları hakkında konuşacak.

'Aktarımda' Diyalog - Dialogue at 'On Transmission'

Etkinlik, Akademie der Künste'de gerçekleşecek.

Berlinale sanat yönetmeni Carlo Chatrian 70. yıl kutlamaları çerçevesinde oluşturdukları program için: “On Transmission” sadece festival tarihinin önemli, zamana karşı koyan filmlerini sunmak değil, aynı zamanda onları başkalarıyla buluşturmak arzusu ile hayata geçirildi. Festivale özel bir izlenim bırakan yedi yönetmenin katkıları sayesinde, odak noktası iki yönetmen arasındaki konuşma şeklinde değiş tokuş yapan bir program oluşturduk ”dedi.

Carlo Chatrian, her biri sinema sanatını tartışmak için bir konuk getirecek yedi önemli yönetmeni davet etti. Her konuşma iki film gösterimi ile çerçevelenecek: Katkıda bulunan yönetmenin filmi ve birlikte seçtikleri çağdaş bir çalışma.

Hikayeleri, deneyimleri ve bilgileri paylaşmak: Sinema tarihini etkileyen her harika film geçmişten bir şey alır, işler ve yeni nesil için yeni bir şekilde sunar. Sanatçılar tek başına çalışmazlar; çalışmaları, kendi yeteneklerinin ve başkalarının çalışmalarını filtreleme tekniklerinin sonucudur.

Carlo Chatrian

18 yıl boyunca festivali yöneten Dieter Kosslick ardından Carlo Chatrian, Berlin Uluslararası Film Festivali'nin sanat yönetmeni oldu.

1971 doğumlu olan Chatrian, edebiyat ve felsefe okudu. Jacques Rivette'in filmleri üzerine bir tez yazdı. Üniversitedeyken, film festivallerine katılmaya başladı ve kısa bir süre sonra Festivaller için program yapmaya başladı.

2013-2018 yılları arasında Chatrian Locarno Film Festivali’nin Sanat Yönetmeniydi. Orada muazzam bir Rönesans meydanı ve festival'in kalbi hem de vitrini olan Piazza Grande'da (gerçekten olağanüstü projeksiyon kalitesi ile donatılmış dev ekran ve bu meydan için özel olarak tasarlanmış oldukça sofistike bir görüntü ve ses üretim sistemiyle) her gece 8.000 izleyici için popüler filmler gösterirken sinema delileri için auteur filmleri programa aldı.

Michael Cimino, Werner Herzog ve Agnès Varda gibi sinema ustalarına ödüller verdi. Fransız Nouvelle Vague'i Anna Karina, Bulle Ogier ve Jean-Pierre Léaud'a ve Alman sinemasını, Armin Mueller-Stahl ve Mario Adorf’ özel ödüller yanı sıra, savaş sonrası Batı Alman filmlerinin bir retrospektifi olan “Beloved and Rejected” ile onurlandırdı. Ayrıca, Locarno'daki altı yılı sırasında, Doğu Asya'dan yönetmenler Lav Diaz, Hong Sangsoo, Wang Bing ve Amerikalı aktris Brie Larson ödüller aldı.

Mariette Rissenbeek

1956'da Hollanda'da doğdu, Rijksuniversiteit Utrecht ve Freie Universität Berlin'de Alman dili ve edebiyatı, tiyatro çalışmaları ve sosyoloji okudu. Yüksek lisansını aldıktan sonra kalıcı olarak Berlin'e taşındı ve halkla ilişkiler alanında çalışmaya başladı. 1986'da, dağıtım şirketi olan Tobis Film'e katıldı. 1995 yılında film yapımına geçti ve Ziegler Film'de yapımcı olarak çalıştı. Burada çeşitli televizyon yapımları yanı sıra bir çok film üretti. 1998 yılında Hamburg'da kendi prodüksiyon şirketini kurdu ve Mika Kaurismäki ile çalıştı.

2003 yılında Mariette Rissenbeek, Alman sinemasının uluslararası tanıtımına yönelik German Films'de uluslararası festival ilişkileri ve halkla ilişkilerden sorumlu oldu. 2006 yılında German Films'de genel müdür yardımcısı olarak atanmış, 2011'de genel müdür olmuştur.