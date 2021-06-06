7 yıl sonra sandık başına gittiler

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan ancak daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti. Bin 830 seçmen 8 sandıkta oy kullanacak.

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden az olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimde 8 partinin adayı yaraşırken, vatandaşlar sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemine yaşları 80 yaşın üzerindeki vatandaşların dahi gelmesi oy kullanmaya ilginin yoğun olduğunu gösterdi. Bin 830 seçmen, Güney İlkokulu'na kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi akşam 17.00’a kadar devam edecek.

Güney beldesinde, belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. (İHA)