7 yaşındaki YouTuber yılda 11 milyon dolar kazanıyor!

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da içerik üreticileri, reklamlar sayesinde hatırı sayılır gelirler elde ediyor. YouTube'dan milyonlarca dolar kazanan isimlerden Ryan ise henüz 7 yaşında olmasına rağmen ailesini zengin etmiş durumda.

'Ryan Toys Review' adlı YouTube kanalında oyuncakları test ederek yorumlar yapan çocuğun videoları, ilk paylaşımını yaptığı Mart 2015'ten bu yana 25 milyar kez izlendi.

Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor.

YouTube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yapan Ryan, ToysReview isimli kanalıyla her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.

Ryan'ın son projesi ise ailesini daha da zengin edecek gibi görünüyor. 16 milyondan fazla abonesi bulunan Ryan, kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor.

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart isimli mağazalar zinciri yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.