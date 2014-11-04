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Yaşam

7 yaşındaki yazar, 1 milyon dolar kazandı

7 yaşındaki Dylan Siegel'ın nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden arkadaşı için yazdığı kitapla satış rekorları kırdı

04 Kasım 2014 18:15

Los Angeles'lı 7 yaşındaki Dylan Siegel geliri en iyi arkadaşı Rabin Pournazarian'ın hastalığının araştırmasında kullanılmak üzere bir kitap yazdı. 

Chocolate Bar isimli kitap sayesinde Siegel 1 milyon dolara yakın bir meblağ toplamayı başardı. Siegel'ın arkadaşı Jonah Pournazarian 'tip 1 B glikojen depolama hastalığı' denilen nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. 

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 6 yaşındaki Jonah bebekliğinden itibaren bu hastalığın pençesinde olduğu biliniyor. Jonah da en iyi arkadaşının tedavisinin araştırılmasında kullanılmak üzere kolları sıvadı ve bir kitap yazdı. 

Dylan'ın bu çabaları boşa gitmedi ve hastalığın adı tüm ülkede duyulmaya başladı. Nadir görülen bu hastalık için toplanan paranın şimdiye kadar tüm derneklerin ve tıbbi kuruluşların topladığından fazla olduğu bildirildi. Toplanan para Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne aktarılarak hastalık için bir tedavi bulunmasına harcanıyor. 

Rabin Pournazarian'ın hastalığı milyonda bir çocukta görülüyor. Doktorlar bundan sonra hastalığın tedavisinin bulunabileceğini belirtiyor.

 

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