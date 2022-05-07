7 yaşındaki İsmail, "Ben neyim" şiirini anlattı: Çok eğlendiğim ve mutlu olduğum bir gündü...

Balıkesir Ayvalık’ta okul öncesi öğretmenliği yapan Ayşe Nalan Saraçoğlu ve çocuk edebiyatı eleştirmeni, kütüphane gönüllüsü Adnan Saraçoğlu’nun tek çocukları olan 7 yaşındaki İsmail, Twitter'da günlerce konuşulan "Ben neyim" şiirini nasıl yazdığını anlattı.

Ayşe Nalan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız" notuyla oğlunun yazdığı şiiri paylaştı. "Ben neyim, ben bir karadelik miyim, ben bir kek miyim, ben bir iki miyim, ben bir İsmail miyim" dizelerini içeren şiir kısa sürede gündem olurken, on binlerce beğeni ve yorum aldı. Şarkıcı Ufuk Beydemir de, çocuğun yazdığı şiiri besteleyerek gitarıyla çaldı.

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'e konuşan 7 yaşındaki İsmail, "Babamla Ayvalık’ın köylerine, dağlarına çıktık ve yukarıdan manzaraya baktık. Çok eğlendiğim ve mutlu olduğum bir gündü. Daha sonra eve geldim, aklıma bu sözler geldi ve ben de sesli şekilde söylemeye başladım. Annem bunları kâğıda dökmemi tavsiye etti. Ben de aklımdan geçenleri yazmaya başladım. Yazdıklarımı çok seviyorum. Bundan sonra da yazmak istiyorum, aklımda bir şeyler var. Şiirimi öğretmenime de gösterdim. O da beğendi ve okulda arkadaşlarıma okumamı istedi. Okumak dışında çizim yapmayı da seviyorum. Ama büyüyünce kitapçı olmak ve çocuk kitabı yazmak istiyorum" dedi.

İsmail'in annesi Ayşe Nalan da, "Şiir yazmaya oturduktan sonra tamamlaması 15-20 dakika kadar sürdü. Kitap dolu bir eve doğdu ve büyüdü. O yüzden kelimelerle arası çok iyi" dedi.

İsmail'in babası Adnan Saraçoğlu da, "Oğlumuz İsmail’in yazdıklarında kavramların tutarlı olarak kullanılmasıyla oluşan bir felsefi bütünlükten bahsetmek söz konusu olamaz. Daha çok seslerin, sözcüklerin onda bıraktığı izleri derleyip toparlamış" diye konuştu.

TIKLAYIN - Twitter'da viral oldu: Ufuk Beydemir, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim" şiirini besteledi