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Twitter'da viral oldu: Ufuk Beydemir, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim" şiirini besteledi

Sosyal medya 7 yaşındaki çocuğun yazdığı şiiri konuşuyor

05 Mayıs 2022 13:19

Şarkıcı Ufuk Beydemir, Twitter'da gündem olan, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim" şiirini besteledi. 

Ayşe Nalan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız" notuyla oğlunun yazdığı şiiri paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, on binlerce beğeni ve yorum aldı. Şarkıcı Ufuk Beydemir de, çocuğun yazdığı şiiri besteleyerek gitarıyla çaldı. 

"Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" diyen Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yakın beğeni ve yorum aldı. 

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