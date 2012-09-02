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Yaşam

7 yaşındaki Alyssa Carsoon Mars'a gidecek ve belki de bir daha dönmeyecek!

NASA, 2035’te Mars’a göndereceği astronotları şimdiden seçip yetiştirmeye başladı.

02 Eylül 2012 20:19

NASA’nın seçip eğittiği 11 yaşındaki Alyssa Carson, nüfusu artırma ve koloni kurma projesi kapsamında ‘Kızıl Gezegen’e gidecek, belki de dünyaya hiç dönmeyecek.

Dünya, Çin’in sporculara küçük yaşta uyguladığı özel eğitimleri konuşurken, ABD de 2035’te Mars’a göndereceği astronotları şimdiden seçip yetiştirmeye başladı.
 
NASA’nın 7 yaşından bu yana özel programına aldığı Alyssa Carson geçen hafta İzmir’deydi. ABD’deki uzay kamplarına yedi kez katılarak rekor kıran küçük kız, altı gün Ege Serbest Bölge’deki Uzay Kampı Türkiye’deki programlarda yer aldı. NASA’nın en genç üyesi, yaklaşık 34 yaşında Mars’a gönderilecek. Önümüzdeki 20 yıl boyunca NASA’nın tüm eğitimlerini planladığı 11 yaşındaki Alyssa’nın, Mars’ta nüfusu artırma projesi kapsamında dünyaya dönmeme olasılığı da bulunuyor. Bu yüzden de bademcikleri ve apandisti alınacak.
 
13 yaşında dalış, 14’ünde pilot, 15’inde ise paraşüt ehliyetlerini alacak Alyssa, İngilizce, Fransızca, Çince ve İspanyolca dillerini akıcı konuşuyor ve kültürlerini de öğreniyor. Yakında Rusça da öğrenmeye başlayacak. Dersleri de bu dillerde alarak tam entegre olması sağlanıyor. Yaşıtları bilgisayar oyunları oynarken o, uzay kamplarında simülasyon eğitimleriyle vakit geçiriyor, astronotlardan uzayla ilgili yaşam dersleri alıyor.

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