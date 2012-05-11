7 milyon takipçisi olan Kardashian'ın bir tweeti 8 bin dolar

Reklamın televizyon, radyo ve basılı medyayla sınırlı kalmadığı çağımızda ünlüler etkileşim ve gündem yaratma güçlerini artık sosyal ağlarda da kullanıyor. Belirli bir şöhrete sahip isimler ve celebrity’lerin, sosyal ağ hesaplarını reklam mecrası olarak kullanma trendi sonunda Türkiye’ye de geldi.

Hürriyet'in haberine göre, dünyada Megan Fox, Kim Kardashian, Charlie Sheen, Snoop Dogg, Shaquille O’Neil, Christiano Ronaldo, Lady Gaga ve 50 Cent gibi isimler Twitter hesaplarını birer ajans aracılığıyla reklam mecrası olarak kullanıyor.

Toyota, Microsoft ve Dell gibi uluslararası markalar da başta Twitter olmak üzere ünlü isimlerin hayranlarına bu ağlarla ulaşıyor. Türkiye’de ilk kez ünlülere profesyonel hizmet veren “Celebrity Sosyal Medya Ajansı” kuruldu. Sosyalstar.com Türkiye’den 40 ünlü isimle (gizlilik nedeniyle ad verilmiyor) markaları bir araya getiriyor.

Sosyalstar.com, hem ünlülerin sosyal ağları doğru kullanmasına destek veriyor hem de doğru projelerle reklam geliri kazanmalarını sağlıyor. Sosyalstar sisteminde doğru marka ile doğru ünlü karakteri en uygun ortamda buluşturarak etkin iletişim kampanyası hazırlıyor. Ünlüler de tıpkı televizyon veya radyolarda olduğu gibi sosyal mecralardan da reklam karşılığı bir gelir elde ediyor. Fakat bu operasyonlar sırasında hayranlarını yani takipçilerini rahatsız etmeyen profesyonel bir yaklaşım yürütülüyor. Hatta hobileri zevkleri aynı olan takipçilere göre ayrı ayrı reklam mesajları iletiliyor.

Twitter'da 7 milyondan fazla takipçisi olan Amerikalı ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, markalarla anlaşmalı olarak attığı her tweet başına 8 bin dolar alıyor. Yaklaşık 3.5 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu Lindsay Lohan ise tweet başına yaklaşık 3 bin dolar alıyor. Markalarla anlaşmalı olarak attığı tweet'lerden hatırı sayılır miktarda para kazanan bir başka isim ise Paris Hilton.