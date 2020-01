7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmada önemli bir misyon üstlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl 7’inci kez düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı bugün İstanbul’da yapıldı. Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin’in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı toplantıda, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile Malatya halkını bekleyen sürprizler anlatıldı.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Türk sinemasına ve Malatya’ya katkılarının çok büyük olduğunu ifade ederken, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise festivalin Malatya’da gelecek vadeden, ilk günden beri gelişen ve var olan kültürü geleceğe taşıdığını söyledi. Çakır ayrıca, festivali ulusal ve uluslararası platformlarda daha da yükseltmek için destek ve katkılarını sürdüreceğini dile getirdi.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer de bu yıl festival olarak başlattıkları yeniliklerden ve program içeriğinden bahsetti.

ULUSAL JÜRİ BAŞKANLIĞINI HÜLYA KOÇYİĞİT ÜSTLENDİ

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki “Ulusal Jüri Başkanlığı”nı usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstlendi. Basın toplantısında Koçyiğit, ulusal kısa ve uzun metraj yarışmaya hak kazanan filmleri açıkladı.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde yarışmaya hak kazanan filmler şöyle:

-ULUSAL UZUN METRAJ-

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Daha / Onur Saylak

Eksi Bir / Orhan Oğuz

İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü

Murtaza / Özgür Sevimli

Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş

Sofra Sırları / Ümit Ünal

Taş / Orhan Eskiköy

Yüzleşme / Nejla Demirci

Zer / Kazım Öz

-ULUSAL KISA METRAJ-

Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

Uzaktaki Yakınlar / Durmuş Soykut

Kot Farkı / Ayris Alptekin

Almadovar Teorisi / Halit Eke

Kuyu / Rıdvan Yavuz

Penaber /Ramazan Kılıç

Toprak / Onur Yağız

Av Dönüşü / Recep Çavdar

Kurban / Muzaffer Mehmet Çağlar

Vadi / Can Erkan

Kötü Kız / Ayçe Kartal

Bir İş Görüşmesi Hikayesi / Alkım Özmen

-ULUSLARARASI UZUN METRAJ-

The Blockage / Mohsen GHARAEI

Centaur / Aktan Abdykalykov

Pomegranate Orchard / Ilgar Najaf

Pela Janela / Caroline Leone

Dede / Mariam Khatchvani

Cargo / Gilles Coulier

Son Of Sofia / Elina Psikou

Buğday / Semih Kaplanoğlu

Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

Daha / Onur Saylak

Madari / Roqiye Tavakoli

Life and Nothing More / Antonio Méndez Esparza

-ULUSLARARASI KISA METRAJ-

Sirayet / Nuri Cihan Özdoğan

Hofre Moshtarak / Asma Ebrahimzadegan

Ses / Darioush Najafi Gol (Arturan)

Misappropriation / Ana Maria Ferri

Night guest / Ziregul Kubandıkkızı

Nest / Ünal Altunyaymak

Summer time with my mother / Diana Lu

Arin / Mizgin Müjde Arslan

Odnogo razu v Odesi / Vladek Zankovsky

Verge / Selman Nacar

“MALATYA FİLM PLATFORMU” FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilki yapılacak Malatya Film Platformu’nda finale kalan 12 proje de belli oldu. Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin, Platform kapsamında Centre for Cinematographic Scripts (CÉCI)’nin kurucularından ve Torino Film Lab kapsamında eğitim veren Fabienne de Aguado ile American History X’in yapımcısı John Morrissey, ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz ve Caractères Productions’ın kurucusu olan yapımcı Etienne de Ricaud’ı ağırlayacaklarını ifade etti.

Malatya Film Platformu finalistleri şöyle:

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü Finalistleri:

1. Amerika Otobüsü/Derya Durmaz

2. Ali\'nin Tabiatı/Levent Çetin

3. Ceviz Ağacı/Faysal Soysal

4. Julia\'ya Aşık Olmak/Alp Kamber

5. Kaplumbağa Terbiyecisi/Orhan İnce

6. Okul Traşı/Ferit Karahan

TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü Finalistleri:

1. Anadolu Parsı / Orçun Köksal

2. Kapan / Seyid Çolak

3. Mavzer / Fatih Özcan

4. Asi Ve Mavi / Ruhi Karadağ

5. Birlikte Öleceğiz / Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş

6. Yurt / Nehir Tuna

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin festival direktörü Suat Köçer, geçtiğimiz yıl ertelenme sebebiyle sahiplerine verilemeyen Onur Ödüllerini bu yıl takdim etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu yılki festivalin Onur Ödülleri, rol aldığı pek çok önemli filmle hafızalara kazınan, usta oyuncu Halil Ergün, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a ses katan Belkıs Özener, duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen ve sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan’a verilecek.

(FOTOĞRAF)