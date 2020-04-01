'7. Koğuştaki Mucize', ABD ve Fransa'da Netflix'ten en çok izlenen yapım oldu

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ve 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize geçtiğimiz yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019’un en çok izlenen filmi olmuştu.