7 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nusaybin'de yeniden göç başladı

Sokağa çıkma yasağının 7 kez uygulandığı Mardin’in Nusaybin ilçesi adeta diken üstünde. Geceleri şehir merkezinde çıkan çatışmalardan dolayı ilçede sokağa çıkma yasağının uygulanmasından endişe eden halk şehri terk ediyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Yenişehir, Dicle, Fırat ve Abdulkadirpaşa mahallelerinde bazı bölgeler tamamen boşalmış durumda.

Çatışmaların yaşandığı mahallelerde ise sadece yaşlılar ve hastalar kalmış durumda. Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, hendek ve barikatlarla dolu sokaklarda kalan aileler ise, "Bizim gidecek yerimiz yok. Biz burada yaşamak zorundayız. Durumu iyi olanlar, gidecek yeri olanlar şehri çoktan terk etti. Peki biz ne yapacağız? Biz nereye gideceğiz?" dedi.

Çatışmaların yaşandığı bölgelerde kepenkler kapalı

Çatışmalardan dolayı esnafın kepenk kapattığı mahallelerde fırın ve eczaneler dışında her yer kapalı. Çatışmalardan dolayı kimsenin kepenk açamadığını söyleyen bir esnaf, şöyle konuştu. "Bu caddede en an 100 tane işyeri var. Şimdi sadece burası açık. Diğer işyerleri neredeyse bir aydır kapalı. Eskiden günde 2 bin ekmek satardık. Şimdi mahalleler boşaldığı için günde en faza 200 ekmek satıyoruz. Bu cadde üzerinde sadece fırınlar ve eczaneler açık. Diğer işyerlerinin tümü kapalı. Çatışmalardan dolayı işyerleri ciddi zarar gördü."

“84 yaşındayım gidecek yerim yok”

Çatışmaların şiddetli yaşandığı Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde oturan 84 yaşındaki Cemile Aslan, "Ben 84 yaşındayım. Tam 34 yıldır Nusaybin’de yaşıyorum. Tek odalı evimde tek başıma kalıyorum. Komşularımın bana getirdiği yemeklerle besleniyordum. Çatışmalar başladıktan sonra bütün komşularımız güvenli bölgelere göç etti. Bu sokakta sadece üç ev kaldık. Yaşımdan dolayı alışveriş yapamıyor, hastaneye gidemiyorum. Şimdi başıma bir şey gelse yardımıma kim yetişecek? Kimsem yok, nereye gideceğimi bilmiyorum" dedi. Dicle Mahallesinde yaşanan çatışmalardan dolayı evi zarar gören Raife Kurban, "Dicle mahallesi tamamen boşaldı. İnsanlar Midyat, Mardin ve Kızıltepe’ye gidiyor. Bu sokakta sadece iki aile kaldık. Şehre yasak konulursa biz de gideceğiz. Şehrin içinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geceleri sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çatışmalardan dolayı evimizin duvarı yıkıldı. Eşyalarımız yandı. Yeni eşya almaya çekiniyoruz. Yaklaşık 1 aydır evimiz harabe şekilde duruyor" ifadesini kullandı.