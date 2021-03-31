7 bini aşkın esere sahip ‘gastronomi kütüphanesi’ İstanbul’da açıldı

T24 Kültür Sanat

İstanbul Maslak’ta bulunan Mutfak Sanatları Akademisi; akademik çalışmalardan güncel kaynaklara, gastronomi dünyasına şekil vermiş uluslararası yayınlardan nadir eserlere uzanan arşiviyle yeme-içme ve mutfak kültürü hakkında 7 bini aşkın çalışmaya yer veren bir gastronomi kütüphanesi açtığını duyurdu.

Kütüphanede gastronomi konularının yanı sıra işletmecilik, mimari, yetiştiricilik, seracılık, ziraat, beslenme ve sağlık, görgü kuralları, sofra düzeni ve sofra adabı, ilk yardım gibi farklı konuları da kapsayan kitaplar, danışma kaynakları ve süreli yayınlar da mevcut olduğu belirtildi.

MSA Gastronomi Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 09:00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

‘Nadir eserler’ koleksiyonu

Mehmed Kamil’in kaleme aldığı ve 1844 yılında yayınlanan ilk yemek kitabı olan ‘Melceü't-Tabbahin - Aşçıların Sığınağı’, MSA Gastronomi Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi Nadir Eserler Koleksiyonu’nun en nadide parçalarından biri olduğu söylendi.

Kitapta; çorbadan kebap ve külbastıya, yahniden pilakiye, böreklerden sebze yemeklerine, salatalara, hoşaf ve şerbetlere varıncaya kadar 284 yiyecek ve içeceğin tarifi yer alıyor.

Döneminde kadın hakları içinde büyük emek vermiş bir Osmanlı aydını olan Ulviye Mevlânzâde Civelek’in yazdığı ‘Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası’ kitabı da Mütâreke döneminde basılmış ilk yemek kitabı da kütüphanede yer alıyor.

Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası, 37 bölümden ve 248’i alafranga,484’ü alaturka 732 tariften oluşuyor.

Kitabın ilk bölümünde, ‘Beslenme nedir?’, ‘Bünye, mizaç, yaş ve alışkanlıklara göre beslenme’, ‘Gıda maddeleri; sindirim derecelerine göre yemeklerin sınıflandırılması’, ‘Yemek adabı’ gibi konulara yer veriliyor.

İlk bölümü mutfakta bulunması gereken eşyaların listelendiği ikinci bölüm takip ediyor. Üçüncü bölümde ise batıdaki yemek adabı anlatılıyor. Bu bölümleri alaturka ve alafranga yemek tariflerinin ve çeşitli saklama tekniklerinin anlatıldığı bölümler takip ediyor.