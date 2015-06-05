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7 bin kadın, erkek şiddeti yüzünden oy veremeyecek!

Oy hakları ellerinden alınan seçmen kadınlar, aynı nedenlerden yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de oy kullanamadı

05 Haziran 2015 13:23

Şiddet nedeniyle sığınma evlerinde kalan 3 bin 220 kadın ile hayati tehlike riski bulunan ve yakın korumaya alınan 3 bin 983 kadın, ölüm tehdidi karşısında sandığa gidemiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sığınma evlerinin ve burada kalan kadınların deşifre olmaması için bundan önceki seçimlerde kadınların sandığa gitmemeleri gerektiğini bildirmişti. Bakanlık, pazar günü yapılacak genel seçimler içinse sığınma evlerine bir yazı göndererek, “oy kullanacak kadınların organizasyonunu sağlayın” talimatı verdi. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, sığınma evlerinde kalan ve can güvenliği riski olmayan kadınlar, polis eşliğinde sandığa giderek oy kullanacak.

 

Yasal düzenleme yok

 

Ancak gördüğü şiddet nedeniyle yaşadığı ili, bölgeyi terk eden, ailesinden ve şiddet gördüğü kişilerden tehdit alan, ölüm tehdidi altındaki kadınlar sandığa gidemeyecek. Oy hakları ellerinden alınan seçmen kadınlar, aynı nedenlerden yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de oy kullanamadı. Kadın Çalışmaları Derneği’nin başı çektiği kadın hakları savunucusu dernekler, "Sığınma evlerindeki kadınların gizlilik kuralı bozulmadan, kimlikleri deşifre olmadan oy kullanabilecekleri" bir düzenleme için çalışma yürütüyor. Ancak şiddet mağduru kadınlar, henüz düzenleme olmadığı için bu seçimde de seçme hakkından mahrum. 

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