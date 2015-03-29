45 polise kadına şiddet cezası

Son yıllarda artan kadına şiddet hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Kadına şiddeti önlemede görevli olan polislerin şiddet uygulaması affedilemez" şeklinde konuştu. Eşine, nişanlısına ve sevgilisine şiddet uygulayan polislerin açığa alındığını ifade eden Uzunkaya, birim değiştirme, farklı illere tayin, maaş kesme cezası gibi cezalarında uygulandığını söyledi.

45 polis açığa alındı

Kadına şiddete son yıllarda büyük artış olduğunu belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Kolluk kuvvetleri olarak yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bir alan. Bu suçlara maalesef zaman zaman emniyet personelimizin de karıştığını görmekteyiz. Bizde bu hususta aile içi şiddete karışmış personelimize mevzuatın gerektirdiği cezaları veriyoruz. 2014 yılında 35, 2015 yılının ilk üç ayında ise 10 personelimiz toplamda 45 personelimiz eşlerine sevgililerine şiddet uyguladıklarının belirlenmesi üzerine idari ve adli yönden cezai işlemler uyguluyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımızın kadına şiddet konusunda örnek olması gereken, şiddeti önlemesi gereken kişiler olması sebebiyle arkadaşlarımıza en caydırıcı cezalarla bu konunun dışında tutmaya çalışıyoruz. Maaş cezası veriyoruz, kıdem tenzili, kademe durdurma, başka illere tayin ederek bulunduğu ortamdan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Kaldı ki bununla mücadele eden teşkilatın üyelerinin şiddet uygulamasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu yüzden kendi personelimizi hiçbir ayrım yapmadan müsamaha göstermeden ceza veriyoruz."

‘Her türlü çalışmanın yanındayım’

Konuyla ilgili sayısal verileri de paylaşan Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015 yılı itibariyle İzmir'de koruma kararı bulunan kadın sayısı 1143, koruma kararı olan erkek sayısı ise 91. Bu konu sadece emniyet personelinin değil, ülkemizin her kesimini ilgilendiren bir konu. Ülkenin geleceğini tehdit eden böyle bir kırılgan tablonun oluşmaması için yapılacak çalışmalarla bu konunu önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Ülkemizde maalesef bir yılda yüzlerce kadın şiddete uğrayıp hayatını kaybediyor. Bu ülkemiz açısından yüzkarası bir durumdur. Türkiye bu tabloyu kaldıracak durumda değildir, olmamalıdır. Biz de bu çerçevede kolluk kuvvetleri olarak kadını koruyan onu ayrıcalıklı kılan her türlü çalışmanın yanında olacağız. Bundan sonra da bu hassasiyeti devam ettireceğiz."