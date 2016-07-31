7 bin 620 metreden paraşütsüz atladı



25 bin feet yükseklikten kendini boşluğa bırakan sporcu rekor denemesini Güney Kaliforniya'daki Simi Vadisi'nde gerçekleştirdi. Aikins atlayışını 30 x 30 metre boyutlarındaki güvenlik ağına başarılı bir iniş yaparak sonlandırdı.

Amerikan Spor televizyonu FOX kanalından canlı yayınlanan atlayış yaklaşık 2 dakika sürdü. 42 yaşındaki ekstrem sporcu başarılı atlayış sonrasında, "Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, harika, muhteşem!" açıklamasını yaptı. Luke Aikins başarısını oğlu ve eşi Monica'yı kucaklayarak kutladı.

Atlayışı sırasında 193 km hıza ulaşan Aikins, şimdiye kadar 18 bin atlayış gerçekleştirdi. Sporcu bu son hava dalışına da büyük bir titizlikle hazırlandı. Son ana kadar güvenlik gerekçesiyle yanına paraşütünü de almayı düşünen sporcu, aşağıya atlayacağı uçakta ilave ağırlığın atlayışını tehlikeli hale getireceğini düşünerek daha sonra bu düşüncesinden vazgeçtiğini söyledi.