Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) – NİŞANTAŞI Üniversitesi’nde 6’ıncı Havacılık Zirvesi yapıldı. Öğrencilerinin sektör temsilcileri ile bir araya gelmesini önemsediklerini ifade eden Necla Yıldırım “Havacılık bölümünde okuyan öğrencilerimizle sektör temsilcilerini bir araya getirerek öğrencilerin eksiklerini kendi açılarından görmelerini sağlıyoruz” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs’ünde 6’ıncı Havacılık Zirvesi gerçekleşti. Zirveye katılanlar arasında Onur Hava Yolları’nın Kabin Hizmetleri Başkanı Tülay Bulut, Singapur Hava Yolları Türkiye Müdürü Erdoğan Şamcı ve DHL Hava Kargo Servis Müdürü Emre Öztekin yer aldı.

Havacılık Yüksekokulu’ndan Hava Trafik Kontrol, Gövde Motor ve Elektronik bölümleri, Meslek Yüksekokulu’ndan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Havacılık Yönetimi bölümlerinden öğrencilerin katıldığı zirvede, konuşmacılar havacılık sektörüne dair merak edilenleri anlattı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ŞİRKETLERLE İKİLİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYOR”

Havacılık zirvesini 2012’den beri yaptıklarını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Sivil Hava Ve Ulaştırma İşletmeciliği Program Başkanı Necla Yıldırım, “Geleneksel hale geldi artık. Havacılık bölümünde okuyan öğrencilerimizle sektör temsilcilerini bir araya getirerek öğrencilerin eksiklerini kendi açılarından görmelerini sağlıyoruz. Bu arada şirketlerle yakın ilişkiye geçip pozitif ayrımcılık bağlamında öğrencilerimizin ileriki aşamalarda işe girişleri, staj yapma imkanları ve şirketlerle ikili ilişkilerini geliştirmeleri açısından da bir alt yapı oluşturmuş oluyoruz” dedi.

“HAVACILIĞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRİYORUZ”

“Bu zirveler öğrencilerimiz için yapılıyor” diyen Program Başkanı Yıldırım, “Hem 2, hem 4 yıllık hem de yüksekokul olmak üzere havacılığın ihtiyaç duyduğu her türlü tabana hitap edecek her türlü öğrenci yetiştirebiliyoruz. Burada temel amacımız öğrencinin sektörü; dersin dışında teorik olarak değil pratikte birebir olarak sektör temsilcilerinden öğrenmesi. Ve bu doğrultuda kariyerlerini nasıl şekillendireceklerine karar vermeleri açısından bu zirvelerin mutlaka her yıl bir ya da iki kere yapılması bizim için önemli. Ama öğrencilerin buna katılım göstermesi daha da önemli” ifadelerini kullandı.

“BU ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Gençlerle bir arada olmaya şirket olarak önem verdiklerini ifade eden DHL Hava Kargo Servis Müdürü Emre Öztekin, “İnsan kaynağı anlamında şirket olarak gençlerle birlikte bir ekip olmaya, yenilikçi fikirler yaratmaya ve gençlerin bu duruma dahil olmasına çok önem veriyoruz. Ekiplerimizde de bu bilgi geçişinin sağlanması önceliğimiz. Hem sektörel olarak burada yeni fikirlerin ortaya atılması hem de bunun farklı departmanlarda algılanması bizim açımızdan bir öncelik. Bunun için de bu enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte projeler geliştirdiklerini kaydeden Servis Müdürü Öztekin, “Geçtiğimiz yıl Nişantaşı Üniversitesi’yle bir panel düzenlemiştik. Sonrasında da içeride bir staj havuzu oluşturduk. Okuldaki hocalarımız ile insan kaynakları departmanımız arasında bir köprü kurduk. Burada öğrencilerin bulunduğu sınıfa ve ayırabileceği zamana göre onların uygun olduğu bölümler ile onların öğrenme süreçlerini de kolaylaştıracak, bizim işlerimize olan katkılarını da değerlendirebileceğimiz süreçler üzerinde fikir istişarelerinde bulunduk. Henüz fiziki olarak başlamasak da önümüzdeki dönemde bu kaynaklardan faydalanmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.