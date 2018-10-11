6'ıncı Boğaziçi Film Festivali başlıyor

İSTANBUL,(DHA) - BU yıl 6’ıncısı düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin tanıtım toplantısı ise Beyoğlu’nda yapıldı.

Bu yıl 6’ıncı defa düzenlenen Boğaziçi Film Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı. Beyoğlu’nda gerçekleşen basın toplantısına Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, festival destekçileri ve sinemaseverler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen festivalin basın toplantısında, festivalde yarışacak olan filmler açıklandı.

Bent Hamer, SergeiLoznitsa, PauloBranco gibi usta isimleri İstanbul’da ağırlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali’nde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek.

“DÖRT BİR YANINDAN KONUKLARIN AĞIRLANDIĞI, KÜLTÜREL BİR ORGANİZASYON”

Basın toplantısına katılan Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, festivalin içeriği hakkında bilgiler verdi. Zengin bir içerik oluşturduklarını ifade eden Şanlıer, \"6’ıncı Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’mizi bu yıl 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında yapacağız. Yine dopdolu bir içerik hazırladık. Çok zengin film içeriğimiz oldu. Bu süre içinde kültür sezonu da başladı. Birçok kültürel etkinlikler, festivaller hızlandı. Bizim festivalimiz de yine uluslararası boyutta çok güçlü olacak şekilde, dünyanın dört bir yanından konukların ağırlandığı, çok geniş bir coğrafyadan sinemacıları ülkemizde bizim sinemacılarımızla buluşturduğumuz kültürel bir organizasyon ve güçlenerek devam ediyor” dedi.

“BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ GENÇ BİR FESTİVAL”

Beyoğlu’nu bir \"masalhane\" olarak nitelendiren Başkan Demircan,” İstanbul’u en iyi anlatan Boğaziçi’dir. Boğaziçi Festivali’nin böyle adlandırılmış olması İstanbul’un tanıtımı açısından da kıymetli. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak kültüre, sinemaya, tiyatroya ve sanata destek veriyoruz. Boğaziçi Film Festivali genç bir festival ve 6’ıncı yılında. Doğru bir adımda ve yükselişte. Başarılı yabancı konukları, yönetmenleri ve filmleri getiriyor. Bu anlamda ülkemizin kültürel hayatına ciddi katkılar vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ, 3 KASIM’A KADAR SÜRECEK

26 Ekim’de başlayacak olan 6. Boğaziçi Film Festivali, 3 Kasım’a kadar sürecek. Festival, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini ve usta isimlerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalin açılışı ise 26 Ekim Cuma akşamı Grand Pera’da gerçekleşecek. İstanbul’da gerçekleşecek gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 19.00 ve 21.30 seansları için de 15 TL’den satılacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 16 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri ise mobilet.com’da satışa sunulacak.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)