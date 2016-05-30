695 bin liraya satılan tablonun geliri çocuklara burs olacak

Türkiye’nin önde gelen müzayede evlerinden Antik A.Ş., önceki gün İstanbul Maçka’da yer alan Antik Palace’ta ‘292. Müzayede’sini gerçekleştirdi. 292. Müzayede’de güncel ve modern sanatçıların eserleri satışa sunuldu. Açılış fiyatı 550 bin TL olan Mehmet Güleryüz’ün ‘Kaçış’ adlı eseri, çocuklar yararına satıldı. Vergiler dahil toplam 695 bin TL’ye satılan tablo, müzayedede en yüksek fiyata satışı gerçekleştirilen eser oldu. Eser, koleksiyoner işadamı Hakan Ertaç tarafından satın alındı.

Derneğe hediyeydi

Milliyet'ten Ilgaz Görırmaklı'nın haberine göre, müzayedede, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği koleksiyonundan satışa çıkan tablo Türkiye’nin usta sanatçılarından Mehmet Güleryüz tarafından 1987’de derneğe hediye edilmişti. 260’a 260 cm ebatlarındaki ‘Kaçış’ adlı tablonun geliri çocuklara burs ve yurt yapımında kaynak olarak kullanılacak.

Çok sayıda isim

Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam’ın yönettiği müzayedede Burhan Doğançay’ın New York Manhattan duvarlarını konu alan ‘Alexander’s’ serisinden üç eseri ve ‘Koniler’ serisinden çift tuvalli çalışması, Neşe Erdok’un 1989 tarihli tuvali, Fahrünissa Zeid’den ‘Şirin Devrim’ portresi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Karadut’ çalışması gibi yapıtlar dikkat çeken eserler arasında yer aldı. Müzayedede ayrıca Orhan Peker, Abidin Dino, Avni Arbaş, Nuri İyem, Cevat Dereli, Turan Erol, Eren Eyüboğlu, Mübin Orhon, Komet, Mustafa Ata, Fikret Mualla, Ömer Kaleşi, Abdurrahman Öztoprak, Adnan Varınca, Şükriye Dikmen, Fevzi Karakoç, İbrahim Balaban ve Selim Turan imzalı eserler satışa sunuldu.

Akyavaş’a büyük ilgi

Müzayedede aralarında Mehmet Güleryüz, Erol Akyavaş, Fahrünissa Zeid, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neş’e Erdok ve Nejad Melih Devrim’in bulunduğu sanatçıların eserleri satışa sunuldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği müzayedede Erol Akyavaş’ın ‘Göreme’ konulu eseri 500 bin TL, Canan Tolon’un soyut çalışması 170 bin TL, Burhan Doğançay’ın ‘Duvaralar’ konulu eseri 157 bin TL, Kemal Önsoy’un ‘Soyut’ eseri 132 bin TL fiyata satıldı.