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Sağlık

690 gram doğdu, hayata tutundu

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da 25 haftalık ve 690 gram olarak dünyaya gelen kız bebek, yoğun bakım sürecini atlatarak taburcu oldu

02 Mayıs 2018 14:05

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da 25 haftalık ve 690 gram olarak dünyaya gelen kız bebek, yoğun bakım sürecini atlatarak taburcu oldu. Solunum yetmezliği nedeniyle yaklaşık 3 ay yeni doğan yoğun bakımda tedavi gören Reyyan Bekar, 2 kilograma ulaşarak hayata tutundu.
Bebeğin doğumundan itibaren solunum yetmezliği çektiğini ve bu nedenle yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan İmseytoğlu, 25 haftalık doğan prematüre bebeklerin yüzde 70\'inin hayatını kaybettiğini söyledi.
Türkiye\'de her yıl 1.5 milyon bebeğin dünyaya geldiğini, bunların yaklaşık 150 bininin 37 hafta ve altında doğan ve tıp literatüründe prematüre olarak adlandırılan bebekler olduğunu kaydeden İmseytoğlu şöyle konuştu:
\"Ülkemizde yılda yaklaşık 1,5 milyon bebek dünyaya geliyor ve bunların da yaklaşık 150 bini 37 haftanın altında yani erken doğan bebekler. Bu nedenle dünyaya geldikleri hastanelerdeki ilk bakım ve tedavileri çok önemli. Hastanemizde 25 haftalık 690 gram olarak doğan kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitemizde tedavi altına alındı. Gelişebilecek olası riskler açısından hastamıza diğer branş uzmanları ile multidisipliner bir takip gerçekleştirildi. Ölüm riski yüzde 60-70 olan bebeğimiz 3 ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine kavuştu. Anne ve babası yatışı süresince bebeğimize çalışkan, özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan yeni doğan yoğun bakım hemşirelerimize ayrıca teşekkür ettiler.\"

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