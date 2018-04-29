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Yaşam
BBC Türkçe

69 yıldır evliydiler, el ele öldüler

ABD'nin Illinois eyaletinde 69 yıldır evli olan Isaac Vatkin ve eşi Teresa Vatkin 40 dakika arayla yaşamını yitirdi. Çiftin cenaze töreninde konuşan kızları Clara Gesklin, "Birbirlerine olan aşkları o kadar güçlüydü ki, biri olmadan diğeri yaşayamadı" ded

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Illinois eyaletinde 91 yaşındaki Isaac Vatkin ve 89 yaşındaki eşi Teresa Vatkin, 40 dakika arayla öldü. 69 yıldır evli olan çift, hayata el ele veda etti.

Aile üyeleri, Isaac Vatkin'in, eşinin ölümü sırasında elini tuttuğunu, 40 dakika sonra da kendisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Amerikan medyasına konuşan, çiftin torunu William Vatkin, "Bu hayattan gitmeleri çok üzücü ancak bundan daha iyi bir son düşünülemezdi" diye konuştu.

Çiftin birlikte yapılan cenazesinde konuşan kızları Clara Gesklin de, "Birbirlerine olan aşkları o kadar güçlüydü ki, biri olmadan diğeri yaşayamadı" dedi.

Aynı hastanede tedavi altında olan Vatkin çiftinin yataklarının, durumlarının kötüye gitmesi sonrası hastabakıcılar tarafından birbirlerine yanaştırıldığı, aile üyeleri tarafından da çiftin ellerinin birleştirildiği belirtildi.

Isaac Vatkin'in hastalığı açıklanmadı. Teresa Vatkin'in ise Alzheimer'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Illinois eyaletinin Skokie kentinde 3 çocuk büyüten Isaac Vatkin koşer et toptancılığı yaptığı, eşi Teresa'nın ise manikürcü olduğu belirtildi.

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