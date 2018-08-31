69 yaşındaki aktöre cinsel taciz ve tecavüz soruşturması

Fransız aktör 69 yaşındaki Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla ön soruşturma açıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, soruşturmanın Depardieu tarafından tecavüze ve cinsel tacize uğradığını öne süren 22 yaşındaki komedyen kadınının 27 Ağustos'ta Aix-en-Provence Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtildi.

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin masum olduğunu savunarak basının ön soruşturmadan haberdar olmasını inanılmaz bulduğunu kaydetti. Temime, "Gerard Depardieu ile uzun uzun görüştüm. Onun masum olduğunun ortaya çıkacağına kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

2013 yılında Rusya vatandaşlığı almıştı

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, olayın Fransız aktörün Paris'teki evinde gerçekleştiği iddia edildi.

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, bir süre önce yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" ile (Le Derniere Metro -1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.