69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ABD\'de “Televizyonun Oscar\'ları” olarak nitelendirilen ve televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

Los Angeles\'taki Microsoft Tiyatrosu\'nda düzenlenen ve sunuculuğunu ünlü komedyen Stephen Colbert\'ın yaptığı törende 69. Emmy Ödülleri sahiplerine verildi. Drama dalında “En İyi Dizi” “The Handmaid\'s Tale” seçilirken, komedi dalında ise ödül Veep’in oldu. Komedide “En İyi Erkek Oyuncu” Donald Glover (Atlanta), “En İyi Kadın Oyuncu” Julia Louis-Dreyfus (Veep), dramda “En İyi Erkek Oyuncu” Sterling K. Brown (This Is Us), “En İyi Kadın Oyuncu” Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) seçildi. Dram dalında en iyi dizi seçilen ve 8 ödül kazanan \"The Handmaid\'s Tale\" geceye damgasını vurdu.

69. Emmy Ödülleri\'ni kazananların bazıları şöyle:

En İyi TV Dizisi (Dram): The Handmaid\'s Tale

En İyi TV Dizisi (Komedi): Veep

En İyi Skeç Dizisi: Saturday Night Live

En İyi Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

En iyi Kısa Dizi: Big Little Lies

En İyi TV Filmi: Black Mirror: \"San Junipero\"

En İyi Yarışma Programı: The Voice

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En İyi Kadın Oyuncu, (Komedi): Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Sterling K. Brown (This Is Us)

En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

En İyi Erkek Oyuncu (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Riz Ahmed (The Night Of)

En İyi Kadın Oyuncu (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Nicole Kidman (Big Little Lies)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Alec Baldwin (Saturday Night Live)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate McKinnon (Saturday Night Live)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dram): John Lithgow (The Crown)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dram): Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Laura Dern (Big Little Lies)

En İyi Yönetmen (Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En İyi Yönetmen (Dizi): Reed Morano (The Handmaid\'s Tale)

En İyi Yönetmen (Talk Show): Don Roy King (Saturday Night Live)

En İyi Yönetmen (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Jean-Marc Valleé (Big Little Lies)

En İyi Senaryo (Komedi): Aziz Ansari and Lena Waithe (Master of None)

En İyi Senaryo (Dram): Bruce Miller (The Handmaid\'s Tale)

En İyi Senaryo (Talk Show): Last Week Tonight with John Oliver

En İyi Senaryo (Kısa Dizi ya da TV Filmi): Charlie Booker (Black Mirror - San Junipero)

