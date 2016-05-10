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Dünya

69. Cannes Film Festivali'nde 400 asker görev alacak

Festival için geniş güvenlik önlemleri alındı

10 Mayıs 2016 20:31

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Cannes'da yaptığı açıklamada, yarın başlayacak 69. Cannes Film Festivali için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağını söyledi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, hiç karşılamadıkları kadar ‘yüksek bir risk faktörünün’ önlerinde olduğunu söyleyen Cazeneuve, toplamda 400 asker ve jandarmanın festival alanı ve çevresinde görev yapacağını duyurdu.

 

Jüri başkanı George Miller

 

Fransa'nın Cannes şehrinde 11-22 Mayıs arasındaki festivalde, jüri başkanlığını "Mad Max" serisi filmlerin yönetmeni George Miller'in ekibinin dört kadın ve dört erkek sinemacı yapacak.

Macar yönetmen Laszlo Nemes, Fransız yönetmen Arnaud Desplechin, İtalyan yönetmen Valeria Golino, ABD'li aktris Kirsten Dunst, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen, Kanadalı aktör Donald Sutherland, Fransız aktris Vanessa Paradis ve İranlı yapımcı Katayoon Shahabi jüri üyesi olarak görev yapacaklar.

 

Festival açılışı Woody Allen filmiyle yapılacak

 

Festivalde, yönetmenler Pedro Almodovar, Ken Loach, Sean Penn, Xavier Dolan, Paul Verhoeven ve Dardenne kardeşlerin filmlerinin de aralarında bulunduğu 17 film ana kategoride Altın Palmiye için yarışacak.

Woody Allen'ın "Cafe Society" filmiyle açılacak festivalde, Steven Spielberg'in "The BFG" ve Jodie Foster'ın "Money Monster" filmleri de yarışma dışı filmler bölümünde gösterilecek.

 

869 film arasından 17 film seçildi

 

Festival yöneticileri, Altın Palmiye için yarışacak 17 filmi bin 869 film arasından seçmişti.

Altın Palmiye yarışma filmleri ve yönetmenleri şöyle:

"Agassi", Park Chan-Wook

"American Honey", Andrea Arnold

"Aquarius", Kleber Mendonca Filho

"Bacalaureat", Cristian Mungiu

"Elle", Paul Verhoeven

"I, Daniel Blake", Ken Loach

"It's Only the End of the World", Xavier Dolan

"Julieta", Pedro Almodovar

"The Last Face", Sean Penn

"Loving", Jeff Nichols

"Ma Rosa", Brilliante Mendoza

"The Neon Demon", Nicolas Winding Refn

"Personal Shopper", Olivier Assayas

"Rester Vertical", Alain Guiraudie

"Sierra-Nevada", Cristi Puiu

"Toni Erdmann", Maren Ade

"The Unknown Woman", Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne

 

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