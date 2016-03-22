69. Cannes Film Festivali'nin afiş teması belli oldu

Bu yıl 11-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 69. Cannes Film Festivali'nin afişi belli oldu. Jean-Luc Godard’ın 1963 tarihli filmi Nefret’ten esinlenen afiş, festivalin resmi internet sitesinde ‘Sinemanın tarihine saygı ve yeni görme, yaratma yöntemlerine çağrı’ olarak betimlendi.

Radikal'de yer alan habere göre, afiş için ayrıca "Bu görsel, ‘Nefret’ filminin başlangıcında da kullanılan Michel Mourlet’in meşhur lafını hatırlatıyor: Sinema, arzularımızla uyumlu bir dünyaya bakışımızı ikame eder... Ayrıca, ‘Nefret’in film yapmak hakkında bir film olduğu ve sinema tarihine ve sinefilliğe kayda değer katkılar yaptığı düşünüldüğünde (çoğu kişi tarafından sinemaskop tekniğiyle yapılan en iyi filmlerden biridir) bu sembolik bir seçim.’’ ifadeleri yer aldı.

69. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl ‘Çılgın Max: Öfkeli Yollar’ filminin yönetmeni George Miller'in üstleneceği duyuruldu.

Festivalin afişi şöyle: