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Yaşam

68 yıldır kimliksiz yaşıyor!

Köyde iki odalı baraka bir evde kalan, çobanlık yaparak geçimini sağlayan Yemirhan, hastalanınca nüfus cüzdanına ihtiyaç duydu.

19 Şubat 2012 20:07

 

T24 - Iğdır merkeze bağlı Yukarı Çarıkcı Köyü'nde tek başına yaşayan ve soyadını dahi bilmeyen Yemirhan adlı çoban, 68 yıldır kimliksiz yaşıyor. Yemirhan, "Bana anlatılan, babam ölünce annem evlenip gitmiş. Onun bunun yanında büyümüşüm. Kim olduğumu bilmiyorum" dedi. 
 
Köy Muhtarı Mustafa Ağgün, yıllardır köylerinde çobanlık yapan Yemirhan'a nüfus cüzdanı çıkarmak için Iğdır'daki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne müracaat etti.  
 
Yemirhan'ın yapılan yaş tespitinde 65 ila 68 arasında olduğu bildirildi.  
 
Hayatında ilk kez hastalandığı için nüfus cüzdanı çıkarmak istediğini söyleyen Yemirhan, şunları anlattı: "Türkiye'de benim gibisine az rastlanır. Bırakın nüfus cüzdanının bir soyadım bile yok. Annemin, babamın kim olduğunu ve nerede dünyaya geldiğimi bilmiyorum. Kendimi bildim bileli çobanlık yapıyorum. Son günlerde havalar çok soğuk gidince hastalandım.  
 
Nefes alamaz haldeyim. Doktora gideceğim ama nüfus cüzdanım yok. Muhtardan yardım istedim. O da sağolsun girişimlerde bulundu. Köyde birine ait iki göz odalı evde kuzularımla birlikte yaşıyorum. Bana yıllar önce anlatılan babam ölünce annem beni bırakıp kocaya gitmiş." 
 
Nüfus cüzdanı çıkarmak için girişimlerde bulundukları Yemirhan'ın 10 yıldır köylerinde olduğunu belirten Muhtar Mustafa Ağgün, "Kim olduğu, nereden geldiği, belli değil. Geçen gün hastalanınca doktora götürdük. Muayene etmek istemediler. Durumunu anlatınca muayene edip ilaç verdiler. Sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirdik, gelip alacaklar" diye konuştu. 
 
 
 

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