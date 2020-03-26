67 yaşındaki 'İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu' belgesel oluyor

Sanatla dünyayı değiştirebileceğine inanan gençlerin 1953’te kurduğu “İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu” belgesel oluyor.

Belgeselin yönetmeni Nurgül Bayram, dünün gençleri, bugünün ustalarını 67 yıl sonra belgeselin galasında yeniden bir araya getirecek.

Belgesel, Avrupa’da ülkemizi ilk kez temsil eden Türkiye'nin ilk üniversite tiyatrosu ve özel tiyatroların açılmasında ilk ateşi yakan, sanatla dünyayı değiştirebileceklerine inanan gençlerin hikâyesini 67 yıl sonrasından bakarak anlatıyor.

Ülkü Tamer, Yurdaer Altıntaş, Tonguç Yaşar, Hüsnü Çınar, Tunca Yönder ve Okay Sağtürk'ün de aralarında olduğu birçok ismin çekimler sürecinde kaybedildiğini belirten Bayram, hayatta olanların neredeyse tamamına yakınını arayıp buldum, 40’ın üzerinde değerli isimle ve aileleriyle görüştüm. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bodrum, Almanya, İsviçre, Amerika... Harika insanlar tanıdım bu süreçte. Siyah-beyaz albümlerinden hiç yayınlanmamış o gençlik fotoğraflarını ve belgeleri tarihe tanıklık etmeleri için toparladık" dedi.

Bu süreçte 'iğneyle kuyu kazar gibi' arşiv çalışması yapıldığını belirten Bayram, "Zor günlerden geçiyoruz olsak da hayattaysak umudumuz ve heyecanımız devam etmeli diyerek filmi tamamlayabilmek için kolektivizm ruhuna başvurarak Fongogo’da bir kampanya başlattık. Buradan elde edeceğimiz destekle belgeselin post-prodüksiyon (kurgu, seslendirme, ses düzenleme, müzik, miksaj, color) giderlerini karşılayacağız ve festival başvurularını yapacağız" diye konuştu.

Bayram, şu ifadeleri kullandı:

""Bir belgesel yönetmeni olarak tiyatromuz adına atılmış bu önemli adımı araştırıp yazmayı, gelecek kuşakların tiyatro belleğine katkı sağlamayı ve tarihe not düşmeyi görev bildim. Çünkü, dünün “Gençlik Tiyatrosu”, sanatsal ve düşünsel duruşuyla bugünün gençlerine örnek oluşturacak bir yapı.

Tiyatronun kuruluşundan 67 yıl sonra 2020 Mayıs ayında Gençlik Bayramı haftasında İstanbul prömiyerinde Gençlik Tiyatrosu’nun hayatta olan ve yıllardır birbirini görmeyen tüm ekibini buluşturmayı, günümüzde faaliyetlerini sürdüren Türk Tiyatrosu'nun tüm ustalarını ve üniversite gençliğini de davet ederek, ustalarla gençler arasında bir sinerji yaratmayı ve belgeselin final sahnesini burada çekmeyi istiyoruz.

İstanbul gösteriminden sonra, yurt dışında belgesel içerikli tüm festivallere başvurusu yapılacak filmimizi ayrıca Almanya Erlangen’de yani Türk Tiyatrosu'nun Avrupa’da ilk defa temsil edildiği şehirde de göstermeyi planlıyoruz."

Aydın Engin: Brecht diye bir tiyatro adamının var olduğunu ben Gençlik Tiyatrosu’nda öğrendim.

Anlatıcılardan gazeteci, yazar Aydın Engin, 'Gençlik Tiyatrosu'na ilişkin yaptığı yorumda, "Bertolt Brecht diye bir tiyatro adamının var olduğunu ben Gençlik Tiyatrosu’nda öğrendim. Aynı şekilde Nietzsche gibi bir düşünür olduğunu bilmiyordum. Epik tiyatro-dramatik tiyatro gibi ayrımlar olduğunu daha önce duymamıştım" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik Tiyatrosu üstüne yapılan bir belgeselde o dönemin fotoğrafı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Televizyonun olmadığı hatta TRT’nin olmadığı, sadece Ankara-İstanbul radyolarının olduğu ve radyolarda “radyo tiyatrosu” adı altında bir şeylerin oynandığında, insanların radyo başına kilitlendiği yani eğlence hayatının son derece kısıtlı olduğu bir dönemdi bu aynı zamanda tiyatroların altın çağıydı."