67. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 67'ncisi düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 89 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.

Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 67'ncisinin sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

Bu yıl 67'ncisi verilecek ödülün yönetmeliğinde 2019 yılında yapılan bir düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Ön jürinin değerlendirilmesi sonucu 89 kitap arasından seçilen kısa liste alfabetik olarak şöyle oluştu:

Ayşe Ünüvar (Hikayemin İncindiği Yerdeyim - Metamorfoz Yayıncılık)

Ayşegül Devecioğlu (Arkası Mutlaka Gelir - Metis Yayınları)

Emirhan Burak Aydın (Her Kabilenin Bir Endişesi - Everest Yayınları)

Esra Erdoğan (Kocamın Adı Ağzımın Tadı - Yapı Kredi Yayınları)

Eyüp Aygün Tayşir (Sabitalem Mahallesi - İletişim Yayınları)

Figen Şakacı (Kesekli Tarla - İletişim Yayınları)

Neslihan Önderoğlu (Yakınlık Korkusu - Can Yayınları)

Nihan Eren (Hayal Otel - Yapı Kredi Yayınları)

Onur Akyıl (Açık Dövüş - Alakarga Yayınları)

Şermin Yaşar (Deli Tarla - Doğan Kitap Yayınları)

Bu yılki Armağan'ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik'in ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Sait Faik Hikâye Armağanı

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıl dönümü olan mayıs ayında verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor. Hikâye Armağanı'nın jürisinde Doğan Hızlan (Jüri Başkanı), Prof. Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen yer alıyor.