67. Berlinale'den gözaltına alınan Welt muhabiri Deniz Yücel'e dayanışma selamı

67. Berlinale Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreninde festival direktörü Dieter Kosslick Alman Welt gazetesinin gözaltına alınan Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile dayanışma gösterdi.

Anke Engelke’nin sunduğu törende festival direktörü Dieter Kosslick, İstanbul'da hangi sebeple gözaltına alındığı bildirilmeyen Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'e selam gönderdi: "Seni düşünüyoruz."

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Dosyada gizlilik kararı var

Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınmıştı. Yücel'in yaklaşık beş gündür gözaltında tutuluyor. Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini söyledi.

Ok, Yücel hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Gözaltına alınması öncesinde BBC Türkçe'ye konuşan Deniz Yücel, hakkındaki yakalama kararını avukatları aracılığıyla öğrendiğini, kendisine iletilen bir mektup ya da çağrı olmadığını, evine polisin gelmediğini ifade etmişti.

Redhack iddiası

Avukatı Veysel Ok, gözaltına alınması sonrasında emniyet yetkililerinin Yücel'in evinde arama yaptığını, bu konuda da kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Sabah gazetesi, 25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Redhack ile bağlantılı olmakla suçlanan ve "grubun algı ekibi" olarak nitelenen dokuz gazeteci hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını ileri sürmüştü.

Bu isimlerden Diken'in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA'nın haber müdürü Ömer Çelik ve BirGün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat 24 günlük gözaltı sürecinin ardından "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmışlardı. DİHA muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı. Haberde adı geçen dokuz kişiden Deniz Yücel, Fatih Yağmur ve Hünkar Alican Duman'ın da yurt dışında oldukları öne sürülmüştü.

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