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Die Welt muhabiri Deniz Yücel gözaltında!

Yücel'in 72'i saati aşkın süredir gözaltında olduğu belirtildi

17 Şubat 2017 21:50

Selin Girit

Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Yücel'in 72 saati aşkın süredir gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını henüz bilmediklerini söyledi.

Ok, Yücel hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Gözaltına alınması öncesinde BBC Türkçe'ye konuşan Deniz Yücel, hakkındaki yakalama kararını avukatları aracılığıyla öğrendiğini, kendisine iletilen bir mektup ya da çağrı olmadığını, evine polisin gelmediğini ifade etmişti.

Avukatı Veysel Ok, gözaltına alınması sonrasında emniyet yetkililerinin Yücel'in evinde arama yaptığını, bu konuda da kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.

Sabah gazetesi, 25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Redhack ile bağlantılı olmakla suçlanan ve "grubun algı ekibi" olarak nitelenen dokuz gazeteci hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını yazmıştı.

Bu isimlerden Diken'in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA'nın haber müdürü Ömer Çelik ve BirGün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat 24 günlük gözaltı sürecinin ardından "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

DİHA muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.

Haberde adı geçen dokuz kişiden Deniz Yücel, Fatih Yağmur ve Hünkar Alican Duman'ın ise yurtdışında oldukları öne sürülmüştü.

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