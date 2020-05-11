66. Sait Faik Hikâye Armağanı'nın sahibi Ethem Baran

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 66'ncısı sahibini buldu; Ethem Baran, Döngel Dünya adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.

Doğan Hızlan'ın Başkanlığı'nda toplanan Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

"Sait Faik'in özellikle son yıllarında ağırlık verdiği "doğa"nın şiirsel bir söylemle inşasına ilişkin biçemini, özgün bir dile getirişle yeniden ürettiği gerekçesiyle Ethem Baran'ın, Döngel Dünya adlı eserine oy birliğiyle verilmiştir."

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ödüle ilişkin şunları söyledi:

"Bu yıl 66'ncısını düzenlediğimiz Sait Faik Abasıyanık Armağanı'na başvurular her geçen gün bir önceki seneden daha fazla oluyor. Sait Faik'in ismini yaşatmak adına Cemiyetimiz tarafından düzenlenen bu öykü yarışmasına katılımın artıyor olması ve birbirinden kıymetli yazarların başvuruyor olduğunu görmek bizleri gururlandırıp, mutlu ediyor. Bu kez değerli jürimiz ödülü Ethem Baran'ın Döngel Dünya isimli kitabına layık gördü. Yazarımızı tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz. 1964'ten beri Darüşşafaka'da yetişen her çocuğun eğitiminde Sait Faik'in vasiyetinin katkısı var. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Büyük yazarımızı, sevgi, saygı ve minnetle anıyor, Sait Faik'i yüceltmek ve yaşatmak için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz".

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ödüle layık görülen "Döngel Dünya" yazarı Ethem Baran'ı ve yayıncısı İletişim Yayınları'nı içtenlikle kutladığını belirtti. Salcan şöyle devam etti:

"Bu yılki jüri hazırlığı olağanüstü koşullarda sürdü. Jüri Başkanımız Sayın Doğan Hızlan'a ve Değerli Üyelerimiz Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'e Armağanı zamanında duyurabilmemizi sağladıkları için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Sait Faik'in öykü bayrağı her yıl, daha da güçlü bir birikimle havalanıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak bu saygın ödüle katkı sağlamak bir onurdur."

1955'te Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964'ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik'in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâyeyi seçerek"Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Armağanı"nı veriyor.

Ethem Baran kimdir?

1962'de Yozgat'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yozgat'ta tamamladı.1983'te Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde öykü, deneme ve eleştiri yazıları yayımlandı. İlk öykü kitabı Sonrası Ayrılık 1991'de çıktı. Onu 1994'te yayımlanan Kurutulmuş Gül Mevsimi izledi. Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı (2005 Yunus Nadi Öykü Ödülü), Unuttuğum Bütün Akşamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri (2006), Evlerimiz Poyraza Bakar (2009), Bulut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015) adlı öykü kitapları ile Yarım (2008) ve Emanet Gölgeler Defteri (2013) adlı romanları vardır.