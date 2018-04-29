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Yaşam
BBC Türkçe

65 yıllık evli, 91 yaşındaki karı-koca el ele ötenazi yaptı

65 yıldır evli olan Hollandalı bir çift, el ele ötanazi yaparak yaşamlarına son verdi. Çiftin kızlarından biri, "Birlikte ölmek en büyük arzularıydı" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

65 yıldır evli olan Hollandalı bir çift, el ele ötanazi haklarını kullanarak yaşamlarına son verdi.

91 yaşında olan Nic ve Trees Elderhorst çifti son beş yıldır hastaydı.

Nic Elderhorst'un 2012'de inme geçirdiği ve yürümekte zorlandığı, Trees Elderhorst'un da benzer sorunları olduğu ve hafıza kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Çiftin kızlarından biri, Hollanda'da yayımlanan De Gelderlander gazetesine, "Doktoru, annemin akıl sağlığının yine de yerinde olduğunu söylüyordu. Ama babam ölseydi annemin durumu kötüleşecek bakımevine gitmek zorunda kalacaktı. Bundan çok korkuyordu. Birlikte ölmek en büyük arzularıydı" dedi.

Elderhorst çiftinin bir diğer kızı da "Önce birbirlerini öptüler ve el ele öldüler" diye konuştu.

Çift, doğum yeri olan Didam kentindeki bir klinikte ötanaziyle yaşamlarınıo sonlandırdı.

Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Ancak çiftlerin birlikte yaşamlarına son vermesi çok nadir görülen bir durum.

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