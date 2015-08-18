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Yaşam
Deutsche Welle

65 yaşında dördüzlerine kavuştu

65 yaşındaki Berlinli Annegret R.'nin yapay döllenmeyle dünyaya getirdiği dördüzler, doğum sonrası sağlık sorunlarını atlattı. Dördüzlerin yakında hastaneden taburcu olacağı açıklandı.

18 Ağustos 2015 19:10


Annegret R. dördüzleri 6,5 aylık hamileliğin ardından sezaryenle doğurmuştu. Neeta, Dries, Bence ve Fjonn isimleri verilen bebeklerin hastanede geçirdikleri süre içinde normale döndükleri ve ağırlıklarının 2,5 kilodan fazla olduğu belirtildi.

Berlin Charite Hastanesi Yenidoğan Kliniği Direktörü Christoph Bührer, bebeklerinin durumunun iyi olduğunu, anneleri tarafından beslendiklerini söyledi. Uzman, bebeklerden birinin dört hafta önce başından ameliyat edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Neeta isimli bebeğin ise doğumdan hemen sonra bağırsaklarından ameliyat edildiği kaydedildi.

17 çocuğu, 7 torunu var

17 çocuk annesi Annegret R.'nin 7 de torunu var. Annegret R., Almanya'da yapay döllenmeye izin verilmediğinden Ukrayna'da bu işlemi yaptırmıştı. Partneri olmayan kadın, yapay döllenme işlemi için spermin yanı sıra başka bir kadından yumurta bağışından da yararlanmıştı.

Alman kamuoyunda tartışma yarattı

Hamilelik Alman kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı. Frankfurt Üniversitesi'nden çocuk doğumu profesörü Frank Louwen, "Tıbbın bu tür hamillikleri mümkün kılması beni çok endişelendiriyor. Sonuçta burada çocuk yaratılmasından bahsediyoruz. Ve bu muhteşem olay bir yarışmaya dönüştürülüyor: Kim en yaşlı anne olacak? Bu korkunç bir şey" görüşünü dile getirmişti.

Gerçek ebeveynleri kim?

Bochum Üniversitesi'nden Jochen Vollmann ise şunları söylemişt: "Sosyal ebeveynleriyle çok mutlu bir şekilde büyüyen çocuklar bile sonunda genetik ebeveynleriyle iletişim kurma gibi çok insani bir ihtiyaç geliştiriyor. Bu istek ortaya çıkınca, yurt dışından yapay döllenme de dahil bu insana gerçek ebeveynlerinin kim olduğunun söylenmesi mümkün olmalı."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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