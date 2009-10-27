Hürriyet Gazetesi köşe yazarı olan Yalçın Doğan 65 yaşında baba oldu.





Yalçın Doğan'ın uzun süredir beraber olduğu hayat arkadaşından bir çocuğu oldu. Yalçın Doğan ve hayat arkadaşı kızlarına Asmin adını verdi. Asmin adı Dağ çiçeği anlamına geliyor.65 yaşında baba olan yazar Doğan, gerek meslektaşları ve gerek dostları tarafından tebrik edilerek kutlandı. Küçük Asmin'e ise çeşitli hediyeler takılıyor.Doğan, "Baba olmak çok güzel bir duygu. Bu heyecan ve sevinci geç de olsa tatmaktan mutluyum" diye konuştu.