65 yaş üzeri kişilerin ve kronik hastaların grip aşısını SGK karşılayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yılda bir defaya mahsus 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları ücretsiz grip aşısı olabilecek eylül-şubat dönemi içerisinde ücretsiz grip aşısını yaptırabilecek.

SGK grip aşısıyla ilgili yeni düzenlemeyi sosyal medyadan duyurdu. SGK yılda bir defaya mahsus eylül-şubat dönemi içerisindeki grip aşılarını karşılayacak. Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.

Hamileler de ücretsiz grip aşısı olabilecek

Ayrıca bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların yılda bir defaya mahsus ücretsiz grip aşılarını olabilecek.

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor. Grip aşısı eczanelerde 85,12 TL'den satılıyordu.