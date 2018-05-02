65 yaş aylığından kimler yararlanacak?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 65 yaş aylığını 500 liraya çıkaracaklarını açıklmasına ardından 65 yaş aylığından kimlerin yararlanabileceğini değerlendirdi.

Doğan, "Halk arasında, ’65 herhangi bir geliri olmayan ve 65 yaş üzerinde kadın-erkek vatandaşlar yararlanabiliyor yaş aylığı’, kanunun adından dolayı ‘2022 aylığı’ ya da ‘fakirlik maaşı’ olarak da bilinen yaşlılık aylığından; hiçbir sosyal güvencesi olmayan, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan. Sadece 65 yaş üzeri olanlar değil; muhtaç, kimsesiz, 18 yaşından büyük engelli kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamış engeli yakını olanlar da ‘engelli aylığı’ adı altında bu imkandan faydalanıyor" dedi.

"Yaşlılık aylığı almanın temel kriteri ise muhtaçlık sınırının altında gelire sahip olunması" diyen Doğan, "Bugün için de bu rakam 483 lira. 483 liranın altında geliri olan ve 65 yaşını dolduranlar bağlı oldukları kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alacakları muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarında yaşlılık maaşı alabiliyorlar. 65 yaş aylığı alanlar aynı zamanda devletin sunduğu sağlık hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Altını bir kere daha çizmekte yarar var, 65 yaş maaşından; emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar yararlanamıyor" ifadesini kullandı.

Doğan, "65 yaş aylığı, 3 ayda bir, senede dört kere ödeniyor. Aylık almaya hak kazananlar 3 ayda bir toplu para alıyor. Bugün için ödenen rakam ise aylık 261 lira, üç aylık da 783 lira. Başbakan Binali Yıldırım, verdiği müjdeyle artık 65 yaş aylığı aylık 500 liraya, üç aylık da 1500 liraya çıkacak. Yeni düzenleme ile 65 yaş aylığı yüzde 90 artırılmış olacak" diye yazdı.

Doğan şartları şöyle sıraladı:

- 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlık sınırından az geliri olanlar.

- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan geliri olmayan ve aylık almayanlar.

- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.

- Devamlı geliri olmayanlar.

- 18 yaşından büyük ve vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlü kişiler.

- Kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar.