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65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastaneden ilk görüntüsü

02 Kasım 2020 15:38

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki ilk görüntüsü yayımlandı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif Perinçek'in bilincinin açık olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı. 

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TIKLAYIN | Bakan Koca'dan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

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