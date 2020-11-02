65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in hastaneden ilk görüntüsü

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki <strong>Elif Perinçek</strong>'in Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki ilk görüntüsü yayımlandı. </p>\n<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif Perinçek'in bilincinin açık olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı. </p>\n<p class="p1"><span class="s1"><strong>TIKLAYIN | </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/izmir-de-65-saat-sonra-mucize-3-yasindaki-elif-perincek-doganlar-apartmani-ndan-yarali-olarak-kurtarildi,912610"><strong>İzmir'de 65 saat sonra mucize: 3 yaşındaki Elif Perinçek Doğanlar Apartmanı'ndan yaralı olarak kurtarıldı</strong></a></span></p>\n<p class="p3"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bakan-koca-dan-65-saat-sonra-kurtarilan-3-yasindaki-elif-perincek-in-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-bilinci-acik-ciddi-bir-kas-ezilmesi-ya-da-kirigi-yok,912697" target="_blank" rel="noopener">Bakan Koca'dan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7x7cc9?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>