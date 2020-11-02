Bakan Koca'dan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Koca, Elif Perinçek'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadesini kullandı.

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