Televizyon dünyasında Emmy heyecanı ile 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Komedi dizisi ödülünü "Modern Family'i alırken, En İyi Drama dizisi ödülünü de yine CNBC-E dizisi olan "Breaking Bad" kazandı.

Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan 65. Emmy ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

CNBC-E dizisi "How I Met Your Mother" dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris gecenin sunuculuğunu üstlendi.

En İyi Komedi dizisi ödülünü "Modern Family'i alırken, En İyi Drama dizisi ödülünü de yine CNBC-E dizisi olan "Breaking Bad" kazandı.

CNBC-E dizilerinden "Newsroom"un başrol oyuncusu Jeff Daniels En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk defa aday olduğu ödülün sahibi oldu.

Jeff Daniels'in rakipleri, "Breaking Bad"den Bryan Cranston, "House of Cards's" dizisinin başrol oyuncusu Kevin Spacey ve "Homeland" dizisinin başrol oyuncusu Damian Lewis idi.

Claire Danes en iyi kadın oyuncu



Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise, "Homeland" dizisinde CIA ajanını canlandıran Claire Danes'e gitti. Claire Danes geçtiğimiz yıl da bu ödülün sahibi olmuştu.

En İyi Komedi Erkek oyuncusu dalında ödüle uzanan isim CNBC-E dizisi "Big Bang Theory'nin başrol oyuncusu Jim Parsons oldu. Parsons ödülü üçüncü kez kazandı.

Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu ise, yine CNBC-E'de yayınlanan "Veep"in yıldızı Julia Louis Dreyfus'un oldu.

Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü E-2'de yayınlanan "Breaking Bad" aktrisi Anna Gunn'ın oldu.