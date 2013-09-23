T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan 65. Emmy ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu

23 Eylül 2013 09:28

Televizyon dünyasında Emmy heyecanı ile 65. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Komedi dizisi ödülünü "Modern Family'i alırken, En İyi Drama dizisi ödülünü de yine CNBC-E dizisi olan "Breaking Bad" kazandı.

Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan 65. Emmy ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

CNBC-E dizisi "How I Met Your Mother" dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris gecenin sunuculuğunu üstlendi.

En İyi Komedi dizisi ödülünü "Modern Family'i alırken, En İyi Drama dizisi ödülünü de yine CNBC-E dizisi olan "Breaking Bad" kazandı. 

 

CNBC-E dizilerinden "Newsroom"un başrol oyuncusu Jeff Daniels En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk defa aday olduğu ödülün sahibi oldu.

Jeff Daniels'in rakipleri, "Breaking Bad"den Bryan Cranston, "House of Cards's" dizisinin başrol oyuncusu Kevin Spacey ve "Homeland" dizisinin başrol oyuncusu Damian Lewis idi.

 

 

Claire Danes en iyi kadın oyuncu


Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise, "Homeland" dizisinde CIA ajanını canlandıran Claire Danes'e gitti. Claire Danes geçtiğimiz yıl da bu ödülün sahibi olmuştu.

En İyi Komedi Erkek oyuncusu dalında ödüle uzanan isim CNBC-E dizisi "Big Bang Theory'nin başrol oyuncusu Jim Parsons oldu. Parsons ödülü üçüncü kez kazandı.

Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu ise, yine CNBC-E'de yayınlanan "Veep"in yıldızı Julia Louis Dreyfus'un oldu.

Drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü E-2'de yayınlanan "Breaking Bad" aktrisi Anna Gunn'ın oldu.

 

ETİKETLER

emmyödülsahipleriadaylaramerikalos angelesoscartelevizyon dünyasıcnbc

İlgili Haberler

65. Emmy adayları açıklandı

Drama kategorisinde 'Homeland' ve 'Game of Thrones' dizileri dikkat çekerken, televizyon dizilerini ödüllendiren Emmy, internette yayınlanan 'House of Cards' dizisini bir çok dalda aday göstererek, bir ilke imza attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24