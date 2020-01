65. Emmy adayları açıklandı

Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul ve bu sene 65. kez düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları açıklandı.

ntvmsnbc.com.tr'de yayımlanan habere göre, En iyi Drama dalında dikkat çeken diziler arasında "Breaking Bad", "Mad Men" ve "Game of Thrones" yer alıyor. "American Horror Story: Asylum" 17 adaylıkla liderliği göğüslerken, "Game of Thrones" 16 adaylıkla ikinci sırada.

Emmy'de bir ilk

Televizyon dizilerini ödüllendiren Emmy'nin internette yayınlanan "House of Cards" dizisini birçok dalda aday göstermesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı dizi, Netflix adlı internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı.

22 Eylül’de Los Angeles’ta sahiplerini bulacak 65. Emmy Ödül Töreni'nin sunuculuğunu, "How I Met Your Mother" dizisinden Neil Patrick Harris üstlenecek.

2013’ün Emmy adayları;

En İyi Drama

Breaking Bad

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards

Mad Men

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Connie Britton, Nashville

Claire Danes, Homeland

Michelle Dockery, Downton Abbey

Vera Farmiga, Bates Motel

Elisabeth Moss, Mad Men

Kerry Washington, Scandal

Robin Wright, House of Cards

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Hugh Bonneville, Downton Abbey

Bryan Cranston, Breaking Bad

Jeff Daniels, The Newsroom

Jon Hamm, Mad Men

Damien Lewis, Homeland

Kevin Spacey, House of Cards

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Bobby Cannavale, Boardwalk Empire

Jonathan Banks, Breaking Bad

Aaron Paul, Breaking Bad

Jim Carter, Downton Abbey

Peter Dinklage, Game of Thrones

Mandy Patinkin, Homeland

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Anna Gunn, Breaking Bad

Maggie Smith, Downton Abbey

Emilia Clarke, Game of Thrones

Christine Baranski, The Good Wife

Morena Baccarin, Homeland

Christina Hendricks, Mad Men

En İyi Komedi

30 Rock

The Big Bang Theory

Girls

Louie

Modern Family

Veep

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Laura Dern, Enlightened

Lena Dunham, Girls

Edie Falco, Nurse Jackie

Tina Fey, 30 Rock

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Amy Poehler, Parks and Recreation

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Alec Baldwin, 30 Rock

Jason Bateman, Arrested Development

Louis CK, Louie

Don Cheadle, House of Lies

Matt LeBlanc, Episodes

Jim Parsons, The Big Bang Theory

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Adam Driver, Girls

Jesse Tyler Ferguson, Modern Family

Ed O’Neill, Modern Family Ty Burrell, Modern Family

Bill Hader, Saturday Night Live

Tony Hale, Veep

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Mayim Bialik, The Big Bang Theory

Jane Lynch, Glee

Julie Bowen, Modern Family

Merritt Wever, Nurse Jackie

Jane Krakowski, 30 Rock

Anna Chlumsky, Veep

Mini Dizi & TV Filmi

American Horror Story: Asylum

Behind the Candelabra

The Bible

Phil Spector

Political Animals

Top of the Lake

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)

Michael Douglas, Behind the Candelabra

Matt Damon, Behind the Candelabra

Toby Jones, The Girl

Benedict Cumberbatch, Parade’s End

Al Pacino, Phil Spector

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)

Jessica Lange, American Horror Story: Asylum

Laura Linney, The Big C: Hereafter

Helen Mirren, Phil Spector

Sigourney Weaver, Political Animals

Elisabeth Moss, Top of the Lake