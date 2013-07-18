65. Emmy adayları açıklandı

Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul ve bu sene 65. kez düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları açıklandı.
ntvmsnbc.com.tr'de yayımlanan habere göre, En iyi Drama dalında dikkat çeken diziler arasında "Breaking Bad", "Mad Men" ve "Game of Thrones" yer alıyor. "American Horror Story: Asylum" 17 adaylıkla liderliği göğüslerken, "Game of Thrones" 16 adaylıkla ikinci sırada.
Emmy'de bir ilk
Televizyon dizilerini ödüllendiren Emmy'nin internette yayınlanan "House of Cards" dizisini birçok dalda aday göstermesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı dizi, Netflix adlı internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı.
22 Eylül’de Los Angeles’ta sahiplerini bulacak 65. Emmy Ödül Töreni'nin sunuculuğunu, "How I Met Your Mother" dizisinden Neil Patrick Harris üstlenecek.
2013’ün Emmy adayları;
En İyi Drama
Breaking Bad
Downton Abbey
Game of Thrones
Homeland
House of Cards
Mad Men
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Connie Britton, Nashville
Claire Danes, Homeland
Michelle Dockery, Downton Abbey
Vera Farmiga, Bates Motel
Elisabeth Moss, Mad Men
Kerry Washington, Scandal
Robin Wright, House of Cards
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Hugh Bonneville, Downton Abbey
Bryan Cranston, Breaking Bad
Jeff Daniels, The Newsroom
Jon Hamm, Mad Men
Damien Lewis, Homeland
Kevin Spacey, House of Cards
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Bobby Cannavale, Boardwalk Empire
Jonathan Banks, Breaking Bad
Aaron Paul, Breaking Bad
Jim Carter, Downton Abbey
Peter Dinklage, Game of Thrones
Mandy Patinkin, Homeland
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Anna Gunn, Breaking Bad
Maggie Smith, Downton Abbey
Emilia Clarke, Game of Thrones
Christine Baranski, The Good Wife
Morena Baccarin, Homeland
Christina Hendricks, Mad Men
En İyi Komedi
30 Rock
The Big Bang Theory
Girls
Louie
Modern Family
Veep
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Laura Dern, Enlightened
Lena Dunham, Girls
Edie Falco, Nurse Jackie
Tina Fey, 30 Rock
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Amy Poehler, Parks and Recreation
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Alec Baldwin, 30 Rock
Jason Bateman, Arrested Development
Louis CK, Louie
Don Cheadle, House of Lies
Matt LeBlanc, Episodes
Jim Parsons, The Big Bang Theory
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Adam Driver, Girls
Jesse Tyler Ferguson, Modern Family
Ed O’Neill, Modern Family Ty Burrell, Modern Family
Bill Hader, Saturday Night Live
Tony Hale, Veep
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Mayim Bialik, The Big Bang Theory
Jane Lynch, Glee
Julie Bowen, Modern Family
Merritt Wever, Nurse Jackie
Jane Krakowski, 30 Rock
Anna Chlumsky, Veep
Mini Dizi & TV Filmi
American Horror Story: Asylum
Behind the Candelabra
The Bible
Phil Spector
Political Animals
Top of the Lake
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Michael Douglas, Behind the Candelabra
Matt Damon, Behind the Candelabra
Toby Jones, The Girl
Benedict Cumberbatch, Parade’s End
Al Pacino, Phil Spector
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi & TV Filmi)
Jessica Lange, American Horror Story: Asylum
Laura Linney, The Big C: Hereafter
Helen Mirren, Phil Spector
Sigourney Weaver, Political Animals
Elisabeth Moss, Top of the Lake