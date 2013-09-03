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Yaşam

64 yaşındaki yüzücü tarihe geçti

Küba'nın başkenti Havana'dan cumartesi günü yüzmeye başlayan Nyad, 52 saat 54 dakikada, köpek balığından korunma kafesini kullanmadan yaklaşık 170 kilometreyi katetti

03 Eylül 2013 10:25

Amerikalı yüzücü Diana Nyad (64), Küba'dan Florida'ya yüzerek tarihe geçti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Key West kıyısına ulaşarak tarihe geçen Nyad, coşkuyla karşılandı.

Nyad, Key West plajındaki açıklamasında, "Hiçbir zaman vazgeçmemeli" dedi.

Daha önce 4 kez Küba'dan Florida'ya yüzmeyi deneyen Nyad, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle 'hayatının rüyasını' gerçeğe dönüştürememişti.

Döneminin en iyi uzun mesafe yüzücüsü olarak kabul edilen Nyad, böylece sembolik olarak "Küba ve ABD'yi de birbirine yaklaştırmış" oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından kutladığı Nyad'a, "Hayallerinden asla vazgeçme" mesajını gönderdi.

1997'de Avustralyalı Susan Maroney bu mesafeyi, korunma kafesi kullanarak yüzmüştü. Amerikalı Nyad ise sadece denizanalarından koruyan mayo giydi.

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