64 yaşındaki yüzücü tarihe geçti

Amerikalı yüzücü Diana Nyad (64), Küba'dan Florida'ya yüzerek tarihe geçti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Key West kıyısına ulaşarak tarihe geçen Nyad, coşkuyla karşılandı.

Nyad, Key West plajındaki açıklamasında, "Hiçbir zaman vazgeçmemeli" dedi.

Daha önce 4 kez Küba'dan Florida'ya yüzmeyi deneyen Nyad, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle 'hayatının rüyasını' gerçeğe dönüştürememişti.

Döneminin en iyi uzun mesafe yüzücüsü olarak kabul edilen Nyad, böylece sembolik olarak "Küba ve ABD'yi de birbirine yaklaştırmış" oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından kutladığı Nyad'a, "Hayallerinden asla vazgeçme" mesajını gönderdi.

1997'de Avustralyalı Susan Maroney bu mesafeyi, korunma kafesi kullanarak yüzmüştü. Amerikalı Nyad ise sadece denizanalarından koruyan mayo giydi.