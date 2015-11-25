64. hükümet programında AKP'nin ekonomik vaatlerinden hangileri yer aldı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet programını açıklıyor. Programda seçim sürecinde vaat edilen asgari ücret, kıdem tazminatı gibi konulara öncelik verildiği dikkat çekti.

Hükümet programında "Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklif sunulacak. Yapılan işin teh­like sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlanacak" dendi.

Programda, "Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sos­yal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeleri yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Hürriyet'teki habere göre, Ahmet Davutoğlu’nun programına gerçekleştirilmesi hedeflenen ekonomik programda öne çıkan maddeler şöyle oldu:

- Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaş­larına rutin olarak yapılan artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altın­da kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen 100 lira zam yapıldı. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlandı. Bu artıştan emeklilerin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağlandı. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de önü­müzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek.

-Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sos­yal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeleri yapılacak

- Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçleri basitleştirilecek.

- Ticari faaliyette bulunan emeklilerden kesilen ayda yüzde 15 ora­nında Sosyal Güvenlik Destek Primi’ni yüzde 10’a indirildi. 630 binden fazla emeklimizin yararlandığı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylık­larına ortalama en az 50 liralık ayrıca bir artış sağlandı. Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur Sigortalısı olan esnafımızın emekli ay­lıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’ni önümüz­deki dönemde tamamen kalkacak.

Asgari ücret için 1300 TL önerilecek

-Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklif sunulacak. Yapılan işin teh­like sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlanacak.

-51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Pri­mi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırılacak. Bu imkândan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlanacak.

Muhtarların da maaşı artacak

-Muhtarlarımızın 950 TL olan maaşını 1.300 TL’ye yükselecek.

-65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını almasını sağlanacak.

Polisler ve uzman erbaşlarla

ilgili ek göstergeler artacak

-Polislerin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkacak. Polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artacak. Böylece maaş­larında 240 lira ile 580 lira arasında artış olacak.

-Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkacak.

- Er ve Erbaşların harçlığını 30 liradan 100 liraya yükselteceğiz. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 TL olacak. Astsubay emeklilerinin 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağla­nacak.

Genel sağlık sigortasının etkinliği artırılacak

-Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemeleri gözden geçirilecek ve siste­min etkinliği ve verimliliğini artırılacak.

-İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşların sigor­ta primi işveren desteğini devlet tarafından karşılanacak.

- TOKİ eliyle emeklilerin uygun koşullarla konut sahibi olması sağlanacak.

Merkez Bankası'na vurgu

-Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya de­vam edecek.

-Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere, özel amaçlı tasarruf meka­nizmaları geliştirilecek.

-Altın bankacılığı başta olmak üzere, altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için çeşitli mekanizmalar geliştireceğiz.

-Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız ve sistemde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacak. Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının geliştirilmesini sağlanacak.

-Kamuoyuna yönelik genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürütülecek.

- Yemde ve gübrede KDV’yi kaldırılacak.

-Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.

GAP’a önem verilecek

-GAP’ta büyük oranda tamamlamış olan ana kanallar sonrasın­da şebeke inşaatlarına daha da hız verilecek. Orta vadede, GAP sula­malarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekarın tamamını sulamaya açmak hedefleniyor. Sulamalar tamamladığında GAP, gıda üreten ve dünyaya ihraç eden bir ‘üretim ve ihracat merkezi’ haline gelecek.

TANAP ve TAP tamamlanacak

-Azerbaycan ile hükûmetler arası anlaşmayla imzalanan, Trans-A­nadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’ni bu dönemde hayata geçirilecek.

-Trans Adriatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle (TAP) doğalgazın Yu­nanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşması, Irak-Türkiye Do­ğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle de Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçek­leşmesi hedefleniyor.

Artvin Barajı tamamlanacak

-270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3’ncü yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı’nı tamamlanacak.

- İstanbul Boğazı’nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni tasarlandı. Günde 6,5 milyon vatandaşın kulla­nacağı toplam 9 farklı raylı sistem birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fa­tih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak.

Kanal İstanbul projesi devam edecek

-Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Proje­si’nin çalışmalarına devam ediyoruz.

- Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışma­ları başlatıldı.

- Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam ede­ceğiz. Ankara’da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul’da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, Ka­bataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen, Marmaray Raylı Sistem Projelerini, Antalya havalimanı-expo, projelerini tamamlanacak.

-Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik fa­aliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji trans­ferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları daha fazla cezbedeceğiz.

4.5G çalışmaları hızlandırılacak

-4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlanacak. 4,5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edilecek. 5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge ça­lışmalarını desteklenecek.