64. Hükümet, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı sonrası toplandı

1 Kasım seçimlerinin ardından kurulan 64. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, basına kapalı olarak saat 16.20'de, Çankaya Köşkü'nde başladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan kurula, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Suriye sınırı ile ilgili gelişmeler konusunda sunum yapacağı kaydedildi.

Toplantı öncesinde Bakanlar Kurulu üyeleri, cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldı. Kabinenin iki kadın bakanı; Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da cuma namazı sırasında Hacı Bayram Camii'ne gelerek, kadınlarla bir süre sohbet etti.

Cuma namazının ardından Başbakan Davutoğlu, 64. Hükümet üyeleriyle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. 64. Hükümet üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Başbakan Davutoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda neler konuşulacak?

Yeni kabinede yer alan isimler, ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısında bir araya geliyor. Öte yandan, 64. hükümetin kabinesinde 5 tane Başbakan Yardımcılığı bulunuyor. Bugünkü toplantıda, Başbakan Yardımcılarının görev dağılımlarının belli olması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nun ele alacağı bir diğer konu da, Suriye sınırında düşürülen uçak olacak. Bu kapsamda, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.

YAŞ kararları değerlendirilecek

Toplantıda, Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda alınan kararların da değerlendirilmesi bekleniyor. YAŞ toplantısında alınan kararda, "Rusya Federasyonu ile diplomatik ve askeri diyalog kanallarının açık tutularak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında arzu edilmeyen yeni durumların yaşanmasına engel olacak tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" ifadeleri yer alıyordu. Bu kapsamda, son gelişmelere bağlı olarak YAŞ toplantısında alınan kararlar da detaylı bir şekilde masada olacak.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katılacağı bildirildi. Akar ve Fidan'ın Suriye sınırı ile ilgili gelişmeler konusunda sunum yapacağı kaydedildi.