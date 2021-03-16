63. Grammy Ödülleri'ne kadınlar damgasını vurdu; rap dalında ilk kez bir ödül Megan Thee Stallion'a gitti

T24 Haber Merkezi

ABD’de çağdaş müzik dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Grammy Ödülleri, 63. kez sahiplerini buldu.

Salgın tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeli yapılan törende Amerikalı rap sanatçısı Megan Thee Stallion, "En İyi Yeni Sanatçı", Beyonce ile işbirliği yaptığı “Savage" ile “En İyi Rap Şarkısı" ve “En İyi Rap Performansı" dallarında ödül aldı. Sanatçı bu dallarda ödül alan ilk kadın sanatçı olma özelliğini taşıyor.

14 Mart akşamı Los Angeles Kongre Merkezi’nde düzenlenen 63. Grammy Ödülleri’nde birçok rekora imza atıldı.

Ödül törenini komedyen Trevor Noah sundu. Ertelemelere ve tedbirlere rağmen töreni sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Noah “Bu bir Zoom arka planı değil. Los Angeles’ın merkezinden sosyal mesafeli olarak yayındayız" dedi.

Sanatçılar tören esnasında daha küçük gruplar halinde ve maskeli olarak oturdu.

Çağdaş müziğin yeni rekortmenleri kadınlar

14 Mart akşamı Los Angeles Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 63. Grammy Ödülleri’nde birçok rekora imza atıldı. Gecede dikkat çeken isim Amerikalı sanatçı Megan Thee Stallion, "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünün yanı sıra Beyonce ile işbirliği yaptığı “Savage" ile “En İyi Rap Şarkısı" ve “En İyi Rap Performansı" dallarında ödül aldı. Sanatçı bu dallarda ödül alan ilk kadın sanatçı olma özelliğini taşıyor.

9 dalda adaylığı olan Beyonce ise gecede kazandığı 4 ödülle, toplamış olduğu Grammy sayısını 28’e çıkardı. Bu sayı ile en çok Grammy kazanan sanatçı oldu ve ünvanı Quincy Jones ile paylaşıyor. Daha önce 27 Grammy ile Alison Krauss bu rekoru elinde tutuyordu.

Ayrıca Beyonce’nin 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter da gecenin kazananlarından biriydi. “En iyi Müzik Videosu" dalında Wizkid ve Beyonce işbirliği ile Brown Skin Girl, Blue Ivy’ye ödül getirdi.

Kazananlarından öne çıkanlar

“Yılın Kaydı” kategorisinde Billie Eilish, "Everything I Wanted" ile ödülün sahibi oldu. Kabul konuşmasında gecenin diğer kazananı Megan Thee Stallion’a “Bu ödülü sen hak ediyordun" demesi dikkat çekti.

“Yılın Şarkısı" ödülü “I Can’t Breathe" isimli parçayla H.E.R.’e gitti. Şarkı Black Lives Matter hareketini perçinleyen George Floyd’un anısına yazıldı.

“Yılın Albümü" ödülünün kazananı "Folklore" albümüyle Taylor Swift oldu.

“En İyi Solo Pop Performansı“ kategorisinde ödül “Watermelon Sugar“ ile Harry Styles'ın oldu. “En İyi İkili Pop Performansı“ dalında ödül Lady Gaga ve Ariana Grande ikilisinin “Rain On Me“ performansına verildi.

31 Ocak’ta gerçekleşmesi beklenen tören salgın tedbirleri kapsamında ertelenmişti.