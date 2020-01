63. Berlin Film Festivali bugün başlıyor

63. Berlin Film Festivali (Berlinale) bugün Almanya'nn başkenti Berlin'de başlayacak. Festivalde 19 film 'Altın Ayı' için yarışacak.

Berlinale'de Türk yapımı film yarışmazken, festival kapsamında 4 Türk film yer alıyor. Kısa metrajlı filmlerde Köken Ergun'un 'Aşure', Panorama bölümünde Aslı Özge'nin 'Hayatboyu' ve Uğur Yücel'in 'Soğuk' ile Generation bölümünde Reha Erdem'in 'Jin' filmi gösterilecek.

Festival'de Çinli yönetmen Wong Kar Wai başkanlığındaki 7 kişilik jüri, Altın ve Gümüş Ayı'ların' kime verileceğine karar verecek.

Festival Direktörü Dieter Kosslick, Berlinale'de Fransız belgesel film yapımıcısı Claude Lanzmann'a ''Altın Ayı Onur Ödülü''nün verileceğini belirtilirken, çeşitli bölümlerde toplam 399 filmin gösterilecek

Festivalde yarışacak filmler: Yönetmen Thomas Arslan'ın 'Gold' (Altın) filmi, Brunot Dumont'un 'Camille Claudel 1915', Boris Khlebnikov'un 'A Long and Happy Life', Emmanuell Bercot’un 'On my Way', Danis Tanovic'in 'An Episode in the Life of an Iron Picker', Sebatian Lelio'dan 'Gloria', Pia Marais'in 'Layla Fourie', Frederik Bond'un 'The Necessary Death of Charlie Countryman', Hong Sangsoo'nun 'Nobody's Doughter Haewon', Ulrich Seidl'in 'Paradise: Hope', Jafar Panahi ve Komboziya Partovi'nin 'Closed Curtain', Calin Peter Netzer'in 'Child's Pose', David Gordon Green'in 'Prince Avalanche', Gus van Sant'ın 'Promised Land', Guillaume Nicloux'nun 'La Religieuse', Steven Soderbergh'in 'Side Effects', Emir Baigazin'in 'Uroki Garmonii', Denis Cote'nin 'Vic Flo ont vu un ours' ve Malgoska Szumowska'nın 'In the Name of' filmi.