613 bin Suriyeli çocuk okulda eğitim alıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, okullaştırılan Suriyeli çocuk sayısının 613 bine yükseldiğini söyledi.

UNICEF, AFAD koorinasyonunda Kfw Alman Yatırım Banaksı\'nın mali desteğiyle Kahramanmaraş\'a Suriyeli çocukların da eğitim alabileceği 24 derslikli bir okul yaptırdı. Şazibey Mahallesi\'nde yaptırılan ilkokul ve ortaokulun açılışını ise törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende Suriyeli öğrenciler bir halk oyunu gösterisi sundu. Açılış konuşmasını yapan UNICEF Türkiye Temsilcisi Pihilippe Duamelle, Türkiye dünyada başka ülkelere kıyasla en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirterek hükümete ve Türk halkına teşekkür etti. Türkiye\'de 3.6 milyon mültecinin yaşadığını ifade eden Duamelle, şunları söyledi:

\"Bunların 3.3 milyonu Suriyeliler ve bu 3.3 milyonun 1.4 milyonu da çocuk. Bu krize yanıt verebilmek için özellikle eğitim alanında çok ciddi gayretler sarf edildi ve ilk kez bu yıl Türkiye\'de okula kayıtlı olan mülteci Suriyeli çocukların sayısı okula kayıtlı olmayanların sayısını geçti. Şu an itibariyle ülkede hem geçici eğitim merkezlerinde hem de devlet okullarında 600 binden fazla Suriyeli çocuk resmi olarak eğitim alıyorlar. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı\'na bu şahane başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. Burada yapımı tamamlanan okulun inşaatı uzun yıllardır devam eden, Almanya tarafından sağlanan cömert mali destek sayesinde olabilmiştir. Ben bu vesileyle Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger\'e ve Türkiye Kfw ülke direktörü Sayın Frank Bellon\'a eğitime göstermiş oldukları sürekli katkı ve destekten ötürü teşekkür ederim.\"

ALTUNEL: 180 BİN SURİYELİ OKUL ÇAĞINI GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel de Bakanlık olarak eğitim çağındaki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine kazandırılması adına sürekli bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Göreve geldiğinde eğitim sistemine dahil edilen Suriyeli öğrenci sayısının 211 bin olduğunu ifade eden Altunel, \"Bu yaklaşık 1,5 yıllık süreç içinde aldığımız tedbirler, sağladığımız destekler sonucunda 613 bin öğrenci Türk eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Burada bilinmesi gereken gerçek şu. 613 bin öğrencimiz okullaştırılmış vaziyette ancak yaklaşık 180 bin öğrenci bugün itibariyle eğitim ağında bulunan Suriyeli yavrumuzun neredeyse okullaştırılma imkanı kalmamıştır. Sebebine gelince, bunların bir çoğu bulundukları, almaları gereken eğitim çağı dışına çoktan çıkmış bulunuyor. Yani bugün ilkokulu hiç görmeyen çocuklarımız var ama artık ortaokul seviyesini de geçtiler. Ortaokul eğitimini hiç alamamış yavrularımız var, ama bunlar lise çağını da geçmiş bulunuyorlar.\"

DÖLGER: 3.7 MİLYAR EURO\'LUK YARDIM YAPTIK

Almanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger de iç savaş neticesinde evlerini, yurtlarını, terk etmek zorunda kalan milyonlarca insana yardım etmenin insani bir sorumluluk olduğunu ifade ederek,\" Almanya hükümeti de 2015 yılından bu yana 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ve diğer ülkelere de destek sunmaya devam ediyor. Suriye\'deki iç savaşın başlangıcından bu yana Almanya hükümeti Türkiye hükümetine ve savaşta etkilenen diğer ülkelere 3.7 milyar Euro\'luk bir yardım sağlamıştır. Bunun yanında bu krizin yönetilmesi için Türkiye hükümetine 400 milyon Euro\'luk bir destek sunmuştur. Bunun yanında eğitim anlamında 428 milyonluk bir destek sunmuştur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle okulun açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılan bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet edip onların okudukları şiirleri dinledi. Törene; Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, AFAD İyileştirme Daire Başkanı Cengiz Akın, Kfw Alman Yatırım Bankası Türkiye direktörü Frank Bellon, daire amirleri ve davetliler katıldı.

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