60'lık öğrenciler ders başı yaptı

Antalya'da, geçen yıl Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan ve sadece 60 yaş üzeri öğrencileri kabul eden 'Tazelenme Üniversitesi'nin 2017-18 akademik yılı başladı.

AÜ bünyesinde geçen yıl kurulan Tazelenme Üniversitesi 2017-18 akademik yılı Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene, AÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Ertürk, Tazelenme Üniversitesi Kurucu Başkanı ve AÜ Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmail Tufan, Avustralya'dan yaşlılık ve alzheimer uzmanı Prof.Dr. Terence Seedsman, akademisyenler ve aralarında doktor, hakim, savcı, öğretmen, özel sektörden emekli 60 yaş üstü çok sayıda öğrenci katıldı. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Ertürk, üniversite olarak Tazelenme Üniversitesi'ne öncülük ettiklerini ve diğer üniversitelerin de kendilerini örnek aldığını söyledi.

10 milyondan fazla 60 yaş üstü vatandaş var

AÜ Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmail Tufan ise, Türkiye'de 10 milyondan fazla 60 yaş üstü kişi olduğunu belirtti. Prof.Dr. Tufan, şöyle dedi:

"Bu insanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve topluma fayda sağlaması için böyle bir çalışma yaptık. Sadece AÜ'de 2 bin 500 öğrencimiz var. Diğer üniversitelerden de bu yıl programa başlayanlar var. İnanıyorum önümüzdeki senelerde tüm üniversitelerde bu bölüm yaygınlaşacak."

Eğitim verilecek 4 yılın sonunda öğrencilere geçerliliği olan resmi bir diploma vereceklerini kaydeden Prof. Tufan, yüksek lisans ve doktora eğitimi için çalışmaların da olduğunu söyledi.

Avustralya'dan gelerek açılışa katılan yaşlılık ve Alzheimer Uzmanı Prof. Dr. Terence Seedsman da Türkçe, "Merhabalar, nasılınız, Avustralya'dan geldim ve profesörüm" diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye'de yaşlılıkla ilgili böyle bir çalışma yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi. (DHA)