60 yıldır paylaşılamayan cihaz

T24 - Evlerin "1 numaralı paylaşılamayanı" olan minik cihaz artık 60 yaşında ve hala paylaşılamıyor.



Uzun bir zamandır evinizin olmazsa olmazı, bir kaybolup bir bulunan, bulundu mu da sende duracak bende duracak kavgaları verilen elektronik cihaz 60. yılını kutluyor. Evet uzaktan kumandalar piyasaya çıkalı 60 yıl oldu.

60. doğum gününde uzaktan kumandalar için Logitech özel bir aratırma yaptı. Bu araştırmaya göre, İngiliz vatandaşların yüzde 28'i uzaktan kumanda yerine diş fırçalarından vazgeçmeyi tercih ediyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 30'u ise bir ay seks yapmaktan vazgeçiyorlar ama uzaktan kumandalarından vazgeçmiyorlar.

Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı ise uzaktan kumandaların çokluğundan şikayetçi ve bir evrensel kumanda almak istiyor. Bu konuda ise Logitech'in gelişmiş evrensel kumandaları mevcut.