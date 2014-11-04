60 yıl sonra yeniden belirdi

Afganistan topraklarında en son 1948 yılında görülen misk geyiği, ülkenin kuzeydoğusunda yapılan keşif gezilerinde yeniden ortaya çıktı. Vahşi Doğayı Koruma Topluluğu (WSC), Kaşmir misk geyiğine ot ve dik kayalarla kaplı arazilerde en az beş defa rastlandığını açıkladı.

Milliyet'in Oryx dergisinde yayımlanan bir araştırmaya dayandırdığı habere göre, gözlemlerde en az bir dişi, bir yavru ve bir tane de tek başına dolaşan dişi geyik görüldü. Geyiklerin bulunduğu arazinin bol ardıç ağacı ve orman gülü ile dolu olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, ürkekliğiyle bilinen geyiğin tespit edildikleri noktalarda uzun süre kalmadığını bu yüzden fotoğraflarının elde edilemediğini belirtti. Sivri dişleriyle dikkat çeken canlının Asya'da yaşadığı bilinen yedi türünden bir tanesi olan Kaşmir misk geyiğinin, 60 yıl önce yok olduğu sanılıyordu. Misk geyiği, yaşam alanlarının azalması ve Kaçak avlanma nedeniyle bugün nesli tükenme tehdidi altında olan canlılardan bir tanesi.

Misk geyiği eti yerel bir lezzet; ancak çoğunlukla ağırlık olarak altından daha değerli olan koku bezleri için avlanıyor –bazıları bu bezlerin farmasötik özellikleri olduğuna inanıyor ve Dünya Korunma Birliği'ne (IUCN) göre, karaborsada kilosu 45 bin dolara alıcı buluyor.

WSC araştırmasında yer alan Peter Zahler, "Misk geyiği Afganistan'ın yaşayan hazinelerinden bir tanesi... Kar leoparı gibi misk geyikleri de Afganistan'ın doğal miraslarından bir tanesi. Yakın zamanda şartların bu canlıları daha iyi korumak için gelişeceğini umuyoruz" dedi. Otçul olan canlının sadece erkeklerinde yer alan dişler, çiftleşme döneminde yapılan kavgalarda öne çıkıyor.